السودان.. الطب الشرعي يُشرح 35 جثة من جثامين مشرحة الأكاديمي

أفادت مصادر عدلية في السودان اليوم الأحد عن قيام الطب الشرعي بتشريح 35 جثة مجهولة الهوية من الجثامين المكدسة داخل مشرحة مستشفى الأكاديمي، في الوقت الذي لم يزاول فيه مدير هيئة الطب العدلي عمله دون توضيح الأسباب.

وفي الخامس والعشرين من أبريل الماضي بدأت لجان تتبع للطب الشرعي بتشريح الجثث المتواجدة داخل مشارح الخرطوم والتي تسببت في أزمة حادة بعدما تحلل عدد كبير منها.

وأوضحت المصادر عن قيام لجان الطب الشرعي بتشريح 35 جثة مجهولة الهوية كانت ضمن الجثامين المتواجدة داخل مشرحة مستشفى الأكاديمي، لافتة لوجود 20 جثة تحوي شبهات جنائية، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وقالت عن النيابة العامة منحت الإذن بدفن 15 جثمانًا من الجثامين المتواجدة داخل المشرحة، بعدما طبقت المعايير الدولية، كما تم دفن 10 جثامين بعد أخذ الإذن.

وقالت المصادر إن هنالك اتجاه قوي لتغيير مدير هيئة الطب العدلي بطبيب آخر، بعدما ظل الأخير متغيبًا عن العمل دون إبداء أسباب واضحة.

وذكرت المصادر بأن لجان الطب الشرعي أبدت موافقتها على تشريح الجثث مجهولة الهوية لكونه عمل إنساني في المقام الأول، ولكونه تحت إشراف النيابة العامة.

وأبانت المصادر لوجود عدد من الجثث المتواجدة داخل مشارح الخرطوم يحمل أصاحبها هويات داخل ملابسهم، مشيرة إلى عزم النيابة العامة للتحقيق مع هيئة الطب العدلي فيما يخص الجثث المتواجدة داخل المشارح.

وفي أبريل الماضي، نفى نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في قضية فض إعتصام القيادة العامة، دفن الجثث المكتظة بمشرحة مستشفى الأكاديمي في الخرطوم، إلا في حال تسليمهم تقرير رسمي من النيابة.

وقال نبيل أديب، أن لجنته في انتظار تقرير النيابة، بغرض التحقق من الجثث، ومعرفة مواقيت الوفاة لكل جثة، بحسب “التيار”.

وذلك لتحديد علاقتها بمجزرة فض الاعتصام، التي حدثت بتاريخ الثالث من يونيو من عام 2019.

وأضاف رئيس لجنة التحقيق فض الاعتصام، أنه في حال تأكدت اللجنة أن الجثث لا علاقة لها بفض الاعتصام، ستؤول الأمور إلى وكيل النيابة الأعلى.

هذا وقد قال النائب العام في السودان،تاج السر الحبر، أن التحريات أفادت عدم وجود أي علاقة لمشرحة “الأكاديمي” بمفقودي فض اعتصام القيادة العامة.

