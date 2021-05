لبنان يلقي القبض على شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات إلى السعودية

صرحت حكومة تصريف الأعمال اليوم الأحد إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية.

حيث أعلنت المملكة العربية السعودية الحظر يوم 23 أبريل وذلك بعد اكتشاف 5.3مليون حبة كابتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وقد ساهمت الخطوة التي قامت بها السعودية في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

وجاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال،محمد فهمي، مع قناة (إم.تي.في) اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا،. من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية المدعومة.

وصرح محمد فهمي إنهم كشفوا النقاب عن المتورطين ويتابعون القضية,وأن لبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات.

