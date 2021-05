الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للفنانة السورية ديمة الجندي

نشرت الفنانة السورية ديمة الجندي عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك صورة الإمارات تمنح لها الإقامة الذهبية في دبي وأرفقتها بعبارات شكر.

وكتبت الجندي:

“كل الحب لدولة #الامارات

كل الشكر و الاحترام و التقدير ل #حكومة_دبي لمنحي #الإقامة_الذهبية

دبي الأمن و الامان

شكراً لتقدير الفن و الفنانين والمبدعين

شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.

وانهالت التعليقات بعد الإمارات تمنح على الجندي التي أشادت بجمالها وباركت لها وشاركتها فرحتها، ومما جاء في بعض التعليقات:

“جمالك سيدتي مميز متجددة دوما مزهرة”

“انت الوحيدة يلي ما بنحكى عليك”، “الله يطعمنا متل ماطعمك”، “بتستاهلي كل الخير والحب والتقدير ونشالله الف مبروك ياغالية”

“الف الف مبروك وتستاهلي كل الخير”.

نشرت الممثلة السورية ديمة الجندي عن أسباب نشرها صورة عبر إنستغرام بإطلالة جديدة جريئة لم يعتد عليها جمهورها، أثارت جدلاً كبيراً.

وصرَّحت الممثلة ديمة الجندي عبر برنامج المختار الذي يُذاع على إذاعة المدينة إف إم، بأنها لم تبالغ ولكن خرجت عن المألوف، بحسب إيلاف.

وعدَّت ديمة الجندي أن نشر صور جريئة لها هو أمر طبيعي بالنسبة لها كممثلة، واصفةً بعض المخرجين والكتاب أنهم من ذوي العقول المتحجرة.

إذ ترى ديمة الجندي أن المخرجين والكتَّاب يحتجزون موهبتها بالشخصيات اللطيفة والرومانسية بالرغم من تأديتها لشخصيات أخرى.

وأكدت أن هذا هو السبب وراء نشرها صور قد تكون وقحة، علَّها تُلفت نظر المخرجين والكتّاب لجوانب أخرى في شخصيتها وشكلها

وكشفت ديمة الجندي خلال اللقاء عن تفاصيل مسلسل الفنان ياسر العظمة الجديد “السنونو” الذي سيعرض في رمضان القادم، والذي ستشارك فيه لتعود للتعاون مع العظمة بعد 20 عام.

أشارت ديمة الجندي أن المسلسل يأتي في قالب اجتماعي كوميدي خفيف والتأليف لياسر العظمة ومن بطولة عدد كبير من الممثلين السوريين والعرب، وأوضحت أن حلقاته متصلة وقصيرة.

وفي السياق، يستعد الفنان السوري القدير ياسر العظمة للبدء بتصوير عمله الجديد الذي يحمل اسم “السنونو”، من نوع “سيت كوم”، بمشاركة عدد من النجوم السوريين بينهم عابد فهد.

ومن المقرر البدء بتصوير مسلسل السنونو بعد نحو شهر، وهو من كتابة وتأليف الكبير ياسر العظمة شخصياً ومن إخراج المخرج المصري خيري بشارة.

وعن الممثلين المشاركين بالعمل، فمن المتوقع مشاركة النجم عابد فهد​ الذي رافقه خلال سلسلة “مرايا” بمعظم أجزاء العمل، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والنجمات السوريات الذين رافقوا العظمة في “مرايا” مثل سلمى المصري وشقيقتها مها المصري وسامية الجزائري​ و​صفاء سلطان​ وجرجس جبارة وفادي صبيح ومحمد قنوع وغيرهم.

وعلى الرغم من عدم إفصاح الكاتب والممثل ياسر العظمة عن أي شيء حول المسلسل وإحاطته بالسرية، إلا أن الممثل السوري القدير جرجس جبارة سرّب بعض المعلومات عن العمل.

وقال جبارة خلال لقاء صحفي، في وقت سابق، إن العمل مهم ويتحدث عن قضايا واقعية تلامس الجمهور، لافتاً إلى أن العظمة سيفاجئ الجميع بعمله الجديد وسيكون مختلف عن سلسة “مرايا” الراسخة في ذاكرة الجمهور.

