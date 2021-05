أثار غياب النحم كيليان مبابي عن مران فريقه باريس سان جيرمان اليوم الأحد، الشكوك حول إمكانية مشاركة المهاجم في مواجهة مانشستر سيتي أمسية الثلاثاء القادم لإياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولحقت الإصابة بمهاجم سان جيرمان خلال مواجهة الذهاب يوم الأربعاء الماضي، والتي تفوق فيها السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب حديقة الأمراء.

وغاب المهاجم الشاب عن مواجهة لانس أمس السبت، إلا أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو طمأن الجماهير بأن مبابي سيكون حاضرًا أمام مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من تلك التطمينات إلا أن مبابي لم يتواجد في التدريب الجماعي مع زملاءه اليوم الأحد، حيث أوضحت وسائل إعلام أن ذلك بسبب إجراء احترازي لا أكثر، حسبما أفاد (جول العربي).

ولم تستبعد وسائل الإعلام الفرنسية أن الدافع من هذا التصرف هو محاولة مخادعة مدرب مانشستر سيتي بيب جواردويلا، وليست الإصابة بتلك الخطوة التي قد تحرمه من المشاركة في اللقاء.

وأوضحت صيحفة “ليكيب” الفرنسية، أن مبابي سوف يكون ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى إنجلترا يوم الأثنين، وسف يتم تحديد مشاركته في اللقاء خلال المران الأخير قبل المواجهة.

يذكر أن كيليان مبابي يعد أحد الركائز الأساسية للنادي الباريسي في الموسم الحالي، بتسجيله 37 هدفًا في 43 مباراة، منها 8 أهداف ببطولة دوري الأبطال.

وكان مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قد تحدث عن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي، في الدقائق الأخيرة من مباراة ميتز يوم السبت الماضي لحساب الدوري الفرنسي.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات بوكيتينو لشبكة “كانال بلس” الفرنسية التي قال فيها إن الإصابة التي تعرض لها مبابي في الفخذ، لكنه بحالة جيدة وبخير، مشيرًا إلى أملهم بأن يصبح كل شيء على مايرام.

وعن خانة مبابي في مركز المهاجم الصريح، أوضح بوكيتينو أن لدى تشكيلته قوام لاعبين يمنحه حلول مختلفة، مع تواجد نيمار ومبابي وفيراتي، مشددًا على أهمية التوازن بين الهجوم والدفاع.

وأبدى المدرب الأرجنتيني تفاؤله بخصوص مشاركة ماركينيوس في لقاء مانشستر سيتي القادم بدوري الأبطال يوم الأربعاء، لافتًا أن المدافع تدرب بصورة جيدة، ومن الممكن أن يصبح متاحًا للقاء الستي.

The post الشكوك تحيط بإمكانية مشاركة مبابي أمام مانشستر سيتي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ