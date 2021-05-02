الرئيس الإيراني : نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا

طهران 02 مايو 2021 (وال)- أكد الرئيس الإيراني ” حسن روحاني” أنهم “يقتربون من رفع العقوبات المفروضة عليهم ، ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو والتنمية الاقتصادية للبلاد”.

وخلال اجتماع حكومي اليوم الأحد ، قال روحاني “ربما نشهد انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة بشأن العقوبات على بلادنا”.. مضيفا “ثمة أطراف داخلية وأخرى خارجية مستفيدة من استمرار العقوبات تسعى لعرقلة مسار فيينا”.

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا ، بين إيران وباقي أطراف الاتفاق روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة . (وال- طهران)

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