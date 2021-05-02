خامنئي : أمريكا منعت مسؤولين عربًا كبارًا من زيارة إيران

طهران 02 مايو 2021 (وال)- قال المرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي” إن الأمريكيين والأوروبيين يمنعون جيران إيران من إقامة علاقات معها ، ويضغطون عليهم ودول أخرى في هذا الصدد ، محملا الغرب المسؤولية عن الحيلولة دون التقارب بين إيران وجيرانها في المنطقة.

واعتبر “خامنئي” في كلمة ألقاها اليوم الأحد أن “الغرب سعى طيلة الأعوام الـ40 الماضية إلى إعادة إحكام سيطرته على إيران ، ونرى كيف يغضبون عندما نعزز علاقاتنا مع روسيا والصين”.

ووجه خامنئي في كلمته انتقادات خاصة إلى الولايات المتحدة ، قائلا إنها “منعت مسؤولين عربا كبارا من زيارة إيران” ، و”تعارض أي تحركات دبلوماسية مع طهران”. (وال- طهران)

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