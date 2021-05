الإخوان المسلمين في ليبيا يتحولون إلى جمعية الإحياء والتجديد

قرر تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الأحد، قرار مفاجئ معلنين تحول الجماعة إلى جمعية تحت اسم “الإحياء والتجديد”، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وعلى ما يبدو أن هذا القرار يأتي للتحضير للخوض في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فكيف للفكر العقائدي الإخواني أن يتحول من جماعة عقائدية إلى جمعية والخوف كل الخوف أن تدَّعي لاحقاً بأنها جمعية خيرية تعمل لخير ليبيا والليبيين، في حال لم يفلح معها القناع الحضاري الذي تحدثت عنه في بيانها.

اذ سوَّقت جماعة الإخوان المسلمين (جمعية الإحياء والتجديد) أنها ستعمل على بناء “مجتمع مدني لا يضيق بالتنوع والاختلاف ويسوده العدل وتُحترم فيه كرامة الإنسان”

وتذرع تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ببيانه أن “جمعية الإحياء والتجديد ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها الدؤوب في شتى مجالات العمل”.

وأفاد البيان أن الجماعة عقدت سلسلة من الندوات وورش العمل حضرها أعضاء الجماعة بمواظبة للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وبررت الجماعة تحولها إلى جمعية قائلة: “مراعاة متغيرات الواقع أمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل”، وأنها “تتعامل مع كل مرحلة بما تستحقها من مطالب الاجتهاد وواجبات التغيير”.

وبدوره عبد الرازق سرقن، عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين قال: “الجماعة رأت أن يكون عملها داخل ليبيا فقط، لهذا انتقلت إلى جمعية الإحياء والتجديد”.

وأكد سرقن على أنه: “هكذا أصبحت الجماعة لا تتبع أي جهة خارج ليبيا، ولا تتبع جماعة الإخوان المسلمين عالمياً، وإنما صارت جمعية تعمل داخل الوطن فقط”.

الجدير بالذكر أن الجماعة في مصراتة انفصلت في 22 أكتوبر الفائت، عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين باستقالة جماعية.

ونشر الأعضاء المستقيلون بيان لهم عبر الإنترنت معلنين عن سبب استقالة إخوان مصراتة وحل التنظيم في المدينة.

والسبب ”تسويف قيادة الجماعة وتعطيلها لتنفيذ المراجعات والتصويب الذي توصل إليه أعضاء الجماعة بمؤتمرهم العاشر المنعقد عام 2015″.

وأعرب أعضاء الجماعة عن أن المشهد العام لنشوء الجماعة وتطورها الزمني والبيئة التي تحتضنها كله بحاجة لتصويب ومراجعة.

وأن الاستقالة أتت لخدمة الشعب الليبي وكي لا يكون التنظيم شماعة يُعلق عليها مشروع مصادرة حريته.

وأيضاً أعلن إخوان مدينة الزاوية الليبية آب الماضي، استقالتهم الجماعية من حزب الإخوان المسلمين وحل تجمعهم بالزاوية، بسبب سلوك الجماعة.

