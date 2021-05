البرهان يؤكد أن بلاده ليست منقادة لأي قوى خارجية

أكد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، على ضرورة وحدة السودانيين من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.

وصرح رئيس المجلس السيادي أن السودان وثورته تأثرا سلبا من تشظي القوى السياسية، وإنه على السودانيين الوحدة من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.

حيث أكد رئيس المجلس السيادي في السودان على حرصه على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير للحفاظ على المرحلة الانتقالية.

كما أشار عبد الفتاح البرهان إلى أن بلاده ليست منقادة لأي قوى خارجية أو محور من المحاور.

وأقر البرهان: “يجب أن تتوحد قوى الثورة بما فيها الحرية والتغيير والقوات المسلحة.. والشباب الذين صنعوا الثورة يجب أن يشاركوا في قيادة القوى السياسية”.

