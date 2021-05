أشارت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأميركي يعتقد أن “الطريق طويل” أمام بلاده للعودة لاتفاق 2015 مع إيران بشأن البرنامج النووي.

حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف اسمه، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن وخلال لقاء له مع مدير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين، الجمعة، أكد أن الولايات المتحدة لا يزال أمامها طريق طويل في المحادثات مع إيران، قبيل التوصل إلى عودة تامة لاتفاق عام 2015.

كذلك نقل الموقع تصريحات أخرى عن كوهين أشار فيها إلى أن الأخير قال لبايدن، إنه سيكون من الخطأ أن تعود الولايات المتحدة للاتفاق النووي بدون تحسينه.

كما أكد بايدن خلال هذا اللقاء أن واشنطن ستستمر في التواصل مع إسرائيل بخصوص ملف المحادثات النووية الجارية مع إيران، وفقا لأكسيوس.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أشارت أيضا إلى أن أطراف المحادثات لا تزال بعيدة عن أي انفراجة وإن أمامها طريقا طويلا على الأرجح.

ويهدف الرئيس جو بايدن إلى العودة إلى الاتفاق بعدما انسحبت منه بلاده عام 2018 تحت إدارة سلفه دونالد ترامب وقررت إعادة فرض عقوبات على إيران. وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

The post بايدن “الطريق طويل” أمام العودة لاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ