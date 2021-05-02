كوبيش يؤكد على ضرورة تهيئة كافة الظروف لضمان استمرار إنتاج النفط

طرابلس 02 مايو 2021 (وال)- ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط

جاء ذلك خلال استقبال “صنع الله” اليوم الأحد للمبعوث الأممي والوفد المرافق له بمقر المؤسسة بطرابلس.

واستعرض “صنع الله” خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

من جانبه أكد “كوبيش” على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج، مشيرا إلى أن البعثة لن تألوا جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا. (وال- طرابلس)

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