الراقصة جوهرة تهرب من الأجهزة الأمنية بعد صدور الحكم عليها

أثارت الراقصة جوهرة الروسية جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بعد جلسة التصوير في باحة مسجد الميناء الكبير في الغردقة، الأمر الذي نبَّه الأجهزة الأمنية إلى الحكم السابق الصادر بحقها بتهمة التحريض على الفجور والفسق.

وفي التفاصيل فقد نشرت الراقصة جوهرة صورا لها داخل ساحة مسجد الميناء بالغردقة، ما أثار حفيظة الشارع المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أهالي المدينة الساحلية، وتبين للأجهزة الأمنية صدور حكم بحق المدعوة سالفة الذكر، حكم نهائي بالحبس مدة سنة كاملة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في قضية حملت رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، بحصر حبس 974 لسنه 2019 قسم الجيزة، والحكم بحسبها لمدة عام مع الشغل، وكفالة المصاريف بجلسة 19- 4- 2019.

وكانت قد استأنفت المدعوة ايكارترينا اندريفا المعروفة في مصر باسم «الراقصة جوهرة»، على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف الجيزة، ولكن تم تأييد الحكم عليها، وكلفت أجهزة الأمن بضبط وإحضار المدعوة لتنفيذ الحكم.

ولكن الراقصة جوهرة فرت من مكان إقامتها في أحد الفنادق السياحية في مدينة الغردقة فور علمها بأن الأجهزة الأمنية تبحث عنها لتنفيذ الحكم وتسليمها للجهات المختصة، إذ غادرت المدينة هاربة مساء أمس السبت.

وتعليقاً على الجدل الذي أحدثته الراقصة جوهرة قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين في الغردقة، إن «زيارة مسجد الميناء ضمن جولات السيتي تورز لمدينة الغردقة التي يتم تنظيمها للسائحين للتعريف بالعمارة الإسلامية وشرح تعاليم الإسلام وتشمل المساجد والكنائس الكبيرة والشهيرة وأنه لا يسمح بالمشاركة إلا من خلال ارتداء الإسدالات للدخول للمسجد وأن الدخول للمسجد متوقف منذ انتشار كورونا».

وكان هناك تعليق أيضاً للمعنين في وزارة الأوقاف المصرية إذ أكدوا أن «التصوير لم يكن في المسجد إنما كان في الساحة الخارجية، حيث تستقبل السائحين وسط تعليمات بعدم القيام بأي أفعال خادشة أو قبلات خلال الزيارة وأن إدارة المسجد مخصصة العشرات من الإسدالات لارتدائها أثناء الزيارات وأن المسجد لا يستقبل زائرين من الأجانب منذ انتشار فيروس كورونا».

وكانت قد احتفلت الراقصة جوهرة الروسية بعيد ميلادها في 14/ 12/ 2020 وسط حضور عدد بسيط من أصدقاءها المقربين ومعارفها.

ونشرت جوهرة فيديو عن أجواء الاحتفال الذي أقيم في منزلها، بعد تزيين أصدقائها لغرفتها بالبالونات والورود والهدايا والديكورات وكلها حملت رسم الجوهرة.

