قطر.. حمد بن جاسم آل ثاني: الحياة في لبنان أصبحت “مستحيلة”

صرح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، في سلسة من التغريدات حول الوضع في لبنان قائلا أن:”استمرار الوضع الحالي في لبنان يجعل الحياة في هذا البلد “مستحيلة”.

وأكمل حمد بن جاسم آل ثاني مغردا عبر حسابه على “تويتر”: “كي يخرج لبنان العزيز على قلوبنا من أزمته الراهنة فإنه لا يحتاج إلى وساطات من الخارج، بل يحتاج أن يجلس كل الفرقاء على الطاولة، لبحث مستقبل هذا البلد الجميل والذي كان دخل الفرد فيه في الستينات من الدول العشر الأوائل في العالم”.

وتابع: “لا أريد أن أخوض في الأسباب التي زجت بلبنان في هذه الأزمة لأنها معروفة للجميع. ولكن ومع فقدان أغلب اللبنانيين وخاصة الطبقة الوسطى منهم كل مدخراتهم بالإضافة إلى تدهور سعر الليرة اللبنانية فإن استمرار هذا الوضع يجعل الحياة مستحيلة”.

واعتبر أن “ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر”.

وفي سياق انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إن لبنان ليس فقيراً، مؤكداً أن الإفلاس جاء على البلاد، نتيجة سياسات خاطئة ارتكبها فاسدون.

خطة جبران للنهوض بلبنان

وصرّح باسيل، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “بلاده أفلست جرّاء سياسات معينة وعند تصحيحها ينهض من جديد”، مضيفاً: “ونحن ندعي اننا نملك خطة كاملة على كل الصعد ولكن هناك من لا يريد الاصلاح ولا يمكن بناء لبنان بوجود الفساد ونفس الفاسدين”.

وطرح النائب جبران باسيل خطة التيار الذي يرأسه، بقوله: “لدينا في التيار خطة اقتصادية ومالية كاملة، نشرناها مفصلة من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية المالية، وهي خطة تعتمد على سياسة وقف الاستدانة وإغراق لبنان بالديون بفوائد عالية، وسياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية، وسياسة مالية تقوم لتصفير العجز في لبنان ووقف الهدر”.

زيارة استراتيجية

ووصف باسيل، زيارته الأخيرة إلى روسيا، بأنها “استراتيجية بامتياز”، وحققت غرضها بشكل واسع.

كما أشار جبران باسيل، إلى أن هناك تطابق كبير في وجهات النظر على المستوى الرسمي سواء في وزارة الخارجية، أو في المجلس الفيدرالي أو في مجلس الدوما.

