الدولار مقابل الجنيه السوداني.. تراجع في الموازي وارتفاع في البنوك

يشهد الدولار تراجعاً مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الإثنين.

حيث بلغ سعر صرف الدولار في الموازي السوداني 400 جنيهاً، بدلاً عن 405 جنيهاً في تعاملات أمس الأحد، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.

وفي المقابل ارتفع سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في البنوك المحلية، فقد رفع بنك السودان سعر الدولار التأشيري إلى 391.5481 جنيهاً.

ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار ببنك أدرمان إلى 395 جنيها، وفي بنك الخرطوم إلى 393.76 جنيهاً، في حين بلغ سعر الصرف في فيصل 391.74 جنيهاً.

ومن جهته كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية لمقابلة احتياجات محددة.

هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات.

بالإضافة إلى السماح لشركات الصرافة بتنفيذ تحويلات استحقاقات العاملين الأجانب.

وفي سياق آخر، كشف رئيس لجنة التسيير داخل اتحاد المصارف السوداني، طه حسين، اليوم السبت عن وجود ما يزيد عن 600 مليار جنيه يتم تداولها خارج النظام المصرفي بالبلاد.

وأشار حسين إلى أن حجم العملة المطبوعة في العام الماضي بلغ 606 مليار جنيه من فئة (100،200،500) جنيه جميعها خارج المصارف، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

ولفت رئيس لجنة تسيير اتحاد المصارف إلى أن الفئات الموجودة بالبنوك (5،10،20،50) جنيه والتي يرفض استلامها المتعاملون، وحتى بنك السودان المركزي، وأضاف أن الفئات الكبيرة يتم التداول بها في سوق الذهب والعملات.

وأضاف أن أصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود يقومون بفرز الفئات الكبيرة من العملة وإيداع الفئات الصغيرة بالبنوك، وعزا ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ل405 جنيه بسيب أزمة السيولة.

وكشف عن عجز كبير في تمويل الموسم الصيفي حاليًا، واصفًا المشكلة بالكبيرة، وقال إن المركزي أمام خيار العلاج بتكرار سيناريو فئة ال50 جنيه وذلك عبر استبدال فئة 500 جنيه والتي سوف تضمن عودة مبالغ كبيرة للجهاز المصرفي.

وأوضح أن حجم التزوير كبير جدًا ما يعادل 200 مليار جنيه في الكتلة النقدية خاصة في فئة 200 جنيه، جازما بأن المشكلات التقنية المتعلقة بالتحويلات تمت معالجتها لتبقى الإجراءات الداخلية بالبنوك والمصارف المتعلقة بفئات الجنيه عائق في التحويلات لرفض المتعاملين استلامها.

