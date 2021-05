وزير الثقافة والإعلام السوداني يتلقى دعوة لزيارة السعودية

تلقى حمزة بلول، وزير الثقافة والإعلام السوداني، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة.

هذا وقد قال سفير السعودية في السودان، علي بن حسن “إن العلاقات السودانية السعودية في المجال الاعلامي علاقات وطيدة ونعمل على تفعليها وتنميتها بما يحقق الطومحات بين البلدين”.

جاء ذلك عندما التقى السفير السعودي بوزير الإعلام السوداني بالخرطوم، أمس الأحد، وفقاً لـ”السوداني”.

وأضاف السفير السعودي “وجهت دعوة لوزير الإعلام السوداني بزيارة المملكة ومقابلة نظيره خلال هذه الأيام لبحث أوجه التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين والتعاون في مجال الإعلام الإقليمي”.

على صعيد منفصل، خصصت وزارة شئون مجلس الوزراء في السودان بريداً إلكترونياً ورقم هاتف للتواصل مع كافة المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية، للاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، والشروع الفوري في معالجتها.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن الرقم المخصص هو (00249183781329)، ويتم استقبال المكالمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً على رقم الهاتف.

فيما يتم استقبال الرسائل في كل الأوقات على البريد الالكتروني [email protected]

كما يتم استقبال شكاوى المواطنين من اليد إلى اليد بأمانة مجلس الوزراء العامة بشارع النيل، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً.

وقال مجلس الوزراء إن استحداث هذه الخدمة يأتي في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية بالاتصال والتواصل كإحدى الوسائل الضرورية لمعالجة قضايا المواطنين المختلفة.

في سياق منفصل في السودان، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.

هذا وقد أوضحت لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لإسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للإنقاذ.

وجاء في بيان للجان المقاومة والأجسام الثورية “أخذنا العزم بعد نفاذ الصبر وانتهاء كل الفرص لحكومة حسبنا أنها وطنية ثورية لتحقيق أهداف شعبنا الذي ثار ضد نظام الديكتاتورية والظلم والقتل والتشريد والفساد”.

وأضاف البيان “إلا أننا خاب فألنا فيهم وتفاجأنا أنهم النسخة الثانية للإنقاذ في ثوبها المتخفي بالثورية، والدليل على ذلـك حماية الكيزان دون محاكمة، والتستر على المجرمين والمفسدين والتنكيل بالشرفاء والوطنيين والثائرات والثوار الأحرار”.

