السودان.. قرار بإنهاء خدمة جميع الدستوريين السابقين من وظائف الخدمة المدنية

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ، إنهاء خدمة جميع الدستوريين السابقين الذين تقلدوا مناصب دستورية ولايزالون يعملون بالخدمة المدنية.

وقال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، الأستاذ صلاح مناع في المؤتمر الصحفي للجنة بمقر اللجنة بالخرطوم إن اللجنة أنهت خدمة (12) من العاملين بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية و(24) بالصندوق القومي للإمدادات الطبية.

كما أنهت اللجنة خدمة (10) من العاميلن بلجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية و(10) بمعتمدية اللاجئين بالاضافة الى حل مجالس إدارات ومجالس أمناء (14) ، وعدد من الدستوريين السابقين.

وأشار إلى أن اللجنة استردت قطع أراضي القطة (77) من جامعة السودان العالمية وقطعة (77) من همة بشير ومركز صحي سمير بجانب استرداد أسهم شركة ليمو للتجارة من طلال سر الختم وآخرين.

وبالاضافة إلى قرار إسترداد أسهم شركة وهج للأعمال المتقدمة وهي امتداد لشركة ظلال تتبع للأمن الشعبي بجانب قرار آخر باسترداد عقارات تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وقال إن أسرته تمتلك العديد من العقارات.

أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد، استرداد عقارات بمساحات كبيرة ومتعددة، قالت إنها مربوطة بشكل مباشر بأسرة الرئيس المخلوع وأبناء إبراهيم شمس الدين كان يتبنّاهم المخلوع، بجانب استرداد أراضٍ زراعية من مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق محمد عطا المولى.

وأعلنت اللجنة أيضاً، عن إسترداد مركز سمير الصحي من جامعة السودان العالمية.