كشف النجم المصري ياسر جلال عن الأعمال الدرامية التي يشاهدها خلال الموسم الدرامي بشهر رمضان الحالي، لافتًا إلى أن غالبية الدراما التي تم تقديمها هذا الموسم كانت مميزة.

وقال ياسر جلال إن أول الأعمال الدرامية التي يتابعها هو مسلسل “الاختيار 2” للنجمين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، ومسلسل “نسل الأغراب” لحبايبى السقا وكرارة، ومسلسل “النمر” للموهوب محمد إمام و”اللى مالوش كبير” لحبيبتي ياسمين عبد العزيز، فالحقيقة كلها مسلسلات حلوة وبحييهم وأقولهم مبروك علينا كلنا”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويقدم ياسر جلال خلال شهر رمضان الحالي مسلسل “ضل راجل”، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، كما يرافقه في البطولة كوكبة من النجوم على رأسهم نور اللبنانية ومحمود عبد الغني ونرمين الفقي وآخرون.

على صعيد متصل، يبدأ الفنان المصري ياسر جلال تصوير مسلسل “الديب” بعد موسم عيد الفطر القادم، والمسلسل من إخراج أحمد نادر جلال وسيتم عرضه إلكترونيًا عبر منصة “watch it”

مسلسل “الديب” بطولة ياسر جلال تتلخص مجمل أحداثه في 8 حلقات، وهو المسلسل الذي يأخذ طابع بوليسي، حيث يتعرض البطل للكثير من المواقف والأحداث المتداخلة في إطار تشويقي.

وخلال الموسم الرمضاني الحالي يقدم ياسر جلال دور البطولة في مسلسل “ضل راجل” رفقة كوكبة من النجوم على رأسهم نور اللبنانية، ومحمود عبد الغني ونرمين الفقي.

وفرغ الممثل المصري ياسر جلال من تصوير مسلسله ضل راجل فجر الأحد الماضي، حيث جمعته آخر المشاهد مع نور اللبنانية ورنا رئيس وباقي أفراد العمل.

ويعمل مخرج مسلسل ضل راجل على مونتاج الحلقات بالتزامن مع عرضه حاليًا على قناة الحياة المصرية، حيث تتسلم الحلقات الجهة المنتجة وهي شركة سينرجي.

وتواصلت أحداث مسلسل ضل راجل، حيث شهد الحلقة الماضية عرض سعيد المحامي (عصام السقا) ابن المعلم، المساعدة على جلال، حتى يرجع حق شهد قانونيًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويؤدي هذا التصرف إلى دخول الشك في نفس الأم هدى (نرمين الفقي) التي تدخل غرفة ابنتها الصغرى (سارة) فجأة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج “تيك توك” التي وصفتها بقلة الأدب.

The post تعرف على الأعمال الدرامية التي يشاهدها النجم ياسر جلال في رمضان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ