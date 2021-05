كاظم الساهر يطرح عن إغنية عن دمار الحروب بأسم “الحياة “

طرح الفنان العراقي، كاظم الساهر، أحدث اغنية بأسم”الحياة”، والتي تتحدث عن هجر الأصدقاء والوحدة وويلات الحرب والدمار.

اغنية الحياة

وكان الفنان كاظم الساهر قد شوَّق معجبيه حول الأغنية الفترة الماضية، وهي من كلمات وألحان الساهر كلمات، وتوزيع موسيقي لميشال فاضل، و تبلغ مدتها 14 دقيقة، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أطل الفنان العراقي كاظم الساهر عبر غلاف مجلة (فوغ العربية للرجال) بصورة معاصرة وجديدة، كما أنها غير مسبوقة بالنسبة لجماهيره ومحبيه.

وجاءت صور الساهر عبر المجلة التي تهتم بآخر صيحات الموضة الرجالية، في عددها الممخصص لخريف وشتاء العام 2020، وفقًا لموقع (ET بالعربي).

حيث ظهر كاظم الساهر بصور جديدة لم يعتد جماهيره على رؤيته بهذا المظهر من قبل، حيث تخلى النجم العراقي عن بدلته السوداء الكلاسيكية مع القميص الأبيض.

وبدى أكثر تنوعًا وجرأة في التصاميم التي أطل بها للموسم الجديد، حيث كان اللون الرمادي حاضرًا في غالبية التصاميم.

تركز قصة الغلاف، التي تم تصويرها في إسبانيا، على شغف كاظم للفن وحبه لعمله، ويقول “حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب”.

وعبر لقائه مع المجلة، كشف كاظم الساهر لأول مرة بأن عنده “وشم” على صدره، يأخذ شكل نوته موسيقية لأغنية “مدرسة الحب”، لرغبته في عدم نسيان لحن الأغنية الذي ألفه خلال 42 يومًا من القصف على العراق.

وتحدث الساهر خلال اللقاء عن مشواره الفني ومدى الصعوبات التي واجهه، فضلًا عن الأوقات الرائعة التي عاشها خلال مسيرته الفنيه.

الساهر ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شخصية عربية

وكان كاظم الساهر ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لهذا العام كأفضل 100 شخصية عربية، والتي حوت على 10 فنانين.

وأوضحت فوربس عربي أنها اعتمدت على حجم وتأثير هؤلاء المطربين رقميًا وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، حيث تم فحص منصات نحو 500 مطرب عربي وتصفية من يزيد متابعيهم على 3 ملايين متابع.

وإلى جانب التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم الأخذ في الاعتبار مسيرة هؤلاء النجوم في مجال الفن والترفيه، وكذلك أدوارهم خارج مجال عملهم من خلال العمل المجتمعي أو أن يكونوا سفراء للنوايا الحسنة أو غير ذلك.

