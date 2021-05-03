العراق :وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الإيراني التعاون بمجال الطاقة والغاز

بحث وزير الكهرباء ماجد حنتوش مع نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان التعاون في مجال الطاقة والغاز جاء ذلك خلال وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، أن” وزير الكهرباء ماجد حنتوش وصل الى ايران في زيارة رسمية “.

وأضاف أن ” حنتوش التقى نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان وبحثا سبل التعاون المشترك بين بغداد وطهران بشأن التعاون في مجال الكهرباء والغاز”.

وتباحث وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنة وحنتوش، أول من أمس السبت، حول سبل تسديد العراق الديون المترتبة عليه إزاء صادرات الغاز الإيراني إليه.

وأشار وزير النفط الإيراني خلال الاجتماع، إلى اتفاقيتين مهمتين لتصدير الغاز المحلي إلى العراق، أبرمتا خلال الأعوام الماضية مع وزارة الكهرباء العراقية، وقال إنه: «تم لغاية الآن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني إلى العراق».

وأكد زنكنة أن العلاقات قوية جداً بين شعبي وحكومتي إيران والعراق، معرباً عن أمله بأن تؤدي زيارة وزير الكهرباء العراقي لطهران، إلى تنمية العلاقات بين الجانبين ووزارتي النفط الإيرانية والكهرباء العراقية، والتي تم تأسيس ركائز جيدة لها في الماضي.

وأشار حنتوش إلى اتفاقية صادرات الغاز بين البلدين لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، وقال: «نسعى للوصول إلى سبيل لحل مشكلة تسديد المستحقات، وأن ندفع ثمن الغاز لإيران».

وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء موسى، أن “الزيارة تأتي بتكليف حكومي، وتتمحور في بحث موضوع زيادة إطلاقات الغاز بالنسب المتفق عليها، كون العراق يحتاج إلى 50 مليون متر مكعب يومياً شتاءً، و70 مليون متر مكعب يومياً صيفاً، لمواجهة زيادة الطلب”.

وأوضح، أن “الحديث الآن، يجري عن 20 مليون متر مكعب يزود به الجانب العراقي، ولذلك ستكون زيارة الوزير إلى إيران، لبحث موضوع زيادة إطلاقات الغاز بالنسب المتفق عليها سابقاً والبالغة 50 مليون لتر مكعب، لكي تتمكن محطات الانتاج من ادامة زخم العمل بالنحو الذي يواكب زيادة الطلب وتوفير ساعات الكهرباء”.