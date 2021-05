العراق.. القبض على ما يسمى “والي الفلوجة” بتنظيم داعش

ألقت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين والمعروف باسم (أبو علي الجميلي) والي الفلوجة.

وفي بيان نشرته الاستخبارات العراقية حول هذه العملية، قالت: ” ان مفارز الوكالة تمكنت وبجهد استخباري وفني من القاء القبض على الارهابي المكنى (آبو علي الجميلي ) ما يسمى والي الفلوجة والمطلوب وفق احكام المادة (4ارهاب ) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي اعترف خلال التحقيقات الاولية معه بانتمائه الى تنظم القاعدة عام ٢٠٠٥ وعمل ضمن الأوكار الخاصة بايواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوم ١٥سنة وتم الافراج عنه سنه ٢٠١١ وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الاسلحة وبعدها هرب الى سوريا بعد عملية تحرير الانبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى وآلي الفلوجه وكان يرتدي حزاما ناسف شخصي واعترف بقيامه بعشرات العمليات الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الابرياء، وقد تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وفي الشأن العراقي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، فتح تحقيق في هروب واحد وعشرين سجيناً من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقد أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق بيان أكدت فيه أن : “وزير الداخلية عثمان الغانمي، أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب السجناء من مركز شرطة قضاء الهلال”.

وأمرت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق، برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية، ومديرية أمن الأفراد، وذلك حسب سكاي نيوز.

وفي السياق، أكدت بعض المصادر المحلية في محافظة المثنى جنوب العراق هروب حوالي 21 سجين من سجن المحافظة ، ممن اتهموا بالإتجار بالمخدرات و قضايا إرهابية .

و وفقاً لروسيا اليوم ، وقعت عملية الهروب ليلة أمس السبت من سجن الهلال ، على الرغم من وجود حراسة أمنية مشددة . ،لتقوم عناصر الأمن بالاستنفار و البدء بالبحث عن السجناء الفارين .

و أوضح محافظ المثنى ، أحمد منفي جودة ، عملية الهروب : “21 سجيناً ممن يتاجرون بالمخدرات هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن”.

كما أكد جودة أن عمليات البحث أثمرت بالقبض على 10 متهمين خطيرين ، مشيراً إلى استنفار القوات الأمنية لحين القبض على جميع السجناء

