الصور الأولى للفنانة حورية فرغلي عقب 4 عمليات تجميل بأمريكا

وصلت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، قادمة من أمريكا، بعد أن أجرت هناك 4 عمليات تجميل لترميم أنفها.

كما وشاركت الفنانة حورية فرغلي، اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” ، صورا لها من داخل مطار القاهرة الدولي بعد نجاح عمليات تجميل أنفها في أمريكا.

و كان في استقبال الممثلة عدد من الصحفيين و محبيها، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وقالت حورية فرغلي فور وصولها إلى المطار: “كنت فقدت الثقة في نفسي كفتاة، وتوقفت عن رؤية نفسي في المرآة منذ عامين من شدة التنمر الذي كنت أتعرض له، والناس كانوا يقولون لي ساحرة الجنوب”، وهو على اسم مسلسلها التلفزيوني الشهير.

وبحسب ما ورد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تداول مغردون صورا قالوا إنها للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد 4 عمليات تجميل أجرتها في أنفها بولاية شيكاغوا الأمريكية.

شكل الفنانة حورية بعد العملية

يذكر أن الفنانة المصرية حورية فرغلي، قد توجهت فجر في نوفمبر الماضي، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها.

دخلت الفنانة لغرفة العمليات، لاجراء عملية يتم فيها الحصول على قطعة عظام من قفصها الصدري لترميم أنفها الذي تحطم بعد السقوط من أعلى حصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنك.

دعم الفنان المصري، سيد رجب ، الممثلة حورية فرغلى، خلال الأزمة التى تمر بها في الفترة الحالية، وذلك بسبب إبتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها بعد مرضها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين، بسبب كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر، أن الفنانة حورية فرغلي، كانت قد خضعت لعملية جراحية دقيقة في أنفها في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت فرغلي، قبل خضوعها للعملية الأولى: “أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تاني ولا لأ، خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً”.

كما أكدت الفنانة المصرية، أن شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 فبراير الماضي، وأضافت الفنانة :”خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح”.

