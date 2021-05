حاكم مصرف لبنان يوضح مصادر ممتلاكة عقب اتهامة بالإختلاس

صرح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، عن حجم أملاكه الخاصة الموجودة خارج البلاد وحول مصدر تلك الأموال.

جاء ذلك عقب أن رفع الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحقه بمزاعم اختلاسه أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

” تصريحات لسلامة، وصرح حاكم مصرف لبنان بحسب مانقلته وكالة “رويترز ، قال فيها إنه “قام بشراء جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب”.

واكمل سلامة قائلا إنه “كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان”.

وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قال سلامة إن “هذه الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة”.

وأكّد حاكم مصرف لبنان أن الهدف من هذه الأنباء “ضرب صورة ​المصرف المركزي​ وحاكمه”.

وتابع قائلاً: “الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب، في ملف بات في عهدة ​القضاء اللبناني​ والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيئا في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة”.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء الماضي، طلبه مساعدة قانونية من لبنان، في إطار القيام بالتحقيقات في قضية غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالمصرف المركزي في لبنان.

الجدير ذكره، أن وزارة العدل اللبنانية كانت قد أعلنت تسلمها طلب تعاون قضائي من القضاء السويسري، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

100 مليون دولار ثروة حاكم مصرف لبنان

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت في تقرير، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار.

وجاء ذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا، وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، أن شركات “سلامة” استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

من جانب آخر، بيّن “سلامة” لـ”رويترز”، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل (نيسان) عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

