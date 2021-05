صرافات الخرطوم تشهد ازدحامًا كبيرًا مع البدء في تجهيزات العيد

ازدحام كبير تشهده صرافات العاصمة السودانية الخرطوم هذه الأيام من جانب المواطنين بسبب سعيهم لسحب مرتباتهم أهبة الاستعداد لتحضير مستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأوضح عدد من موظفي البنوك بالخرطوم إن هذه الأيام تشهد عمليات سحب كبيرة وبصورة يومية سيما وأن الأسر تجهز حاليًا للعيد فضلًا عن نزول راتب شهر أبريل.

وانتقد بعض المواطنين الواقفين أمام عدد من صرافات الخرطوم، انتهاء السيولة النقدية بسرعة، لافتين إلى أن السحب اليومي المسموح به لا يتعدى 2 ألف جنيه فقط، حسبما أفاد موقع (النيلين) السوداني.

وعبر المواطن السر التاج عن استياءه بما يقوله موظفي البنوك بنفيهم لعدم وجود شح في السيولة داخل الصرافات، مؤكدًا أن الأمر الواقع يثبت عدم صحة ذلك.

بدوره قال أحد الموظفين ببنك أم درمان الوطني رافضًا عدم توضيح اسمه، بأن تحديد سحب 2 ألف جنيه من الصرافات في اليوم أمر يتعارض مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار كافة الأصناف بالأسواق.

بدوره يقول أحمد يحيى الموظف ببنك الخرطوم إن صرافات الخرطوم مليئة بالنقود ولا توجد إشكالية فيما يخص السيولة إلا أن الطلب هذه الأيام كثيفًا بسبب اقتراب العيد.

وأوضح أحمد بأن رفع قيمة السحب اليومي إلى 5 آلاف جنيه ليس بتلك السهولة التي يظنها البعض، فهنالك إشكاليات فنية متعلقة بعدم تحمل صناديق الصرافات لصغرها، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية.

على صعيد آخر، يشهد الدولار تراجعاً مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الإثنين.

حيث بلغ سعر صرف الدولار في الموازي السوداني 400 جنيهاً، بدلاً عن 405 جنيهاً في تعاملات أمس الأحد، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.

وفي المقابل ارتفع سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في البنوك المحلية، فقد رفع بنك السودان سعر الدولار التأشيري إلى 391.5481 جنيهاً.

ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار ببنك أدرمان إلى 395 جنيها، وفي بنك الخرطوم إلى 393.76 جنيهاً، في حين بلغ سعر الصرف في فيصل 391.74 جنيهاً.

ومن جهته كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقديةللعملات الأجنبية لمقابلة احتياجات محددة.

هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات.

