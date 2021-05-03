التعاون الخليجي يدين اعتداءات “أنصار الله ” الحوثي على السعودية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، إطلاق جماعة أنصار الله “الحوثي ” لطائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه جنوب السعودية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وقال الحجرف- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إن استمرار هذه الاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالب نايف فلاح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال “الإرهابية” المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأكد تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الأحد، عن إحباط هجوم جديد من جماعة “أنصار الله” الحوثية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من اليمن استهدفت جنوب المملكة.

وقال التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة “واس”، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

واعتبر التحالف أن “انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين”، مشددا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.