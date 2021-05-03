سوريا.. وفاة طفلين وإصابة آخر إثر انفجار لغم بهم داخل منزل

قُتل طفلان وتعرض آخر لجروح بليغة، بريف محافظة دير الزور السورية، الإثنين، جرّاء انفجار لغم أرضي بهم أثناء قيامهم باللعب داخل منزل مهجور.

وبحسب موقع “سناك سوري”، ذكرت مصادر محلية، اليوم الإثنين، أن الانفجار وقع في بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي.

وأكّدت المصادر، أن “اللغم انفجر خلال لعب الأطفال داخل المنزل، حيث توفي طفلان الأول عمره عشر سنوات، والآخر تسع سنوات”.

بينما الطفل المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق ما ذكرت المصادر.

يذكر أن مخلفات الحرب في سوريا ما تزال تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في العديد من المحافظات السورية وبخاصة في مناطق الأرياف.

وأسفرت الحرب السورية عن زرع ألغام في مناطق متفرقة من البلاد، راح ضحيتها العديد من الأبرياء بسبب انفجار الألغام بهم، في وقت تحتاج هذه المسألة لحل جذري، وعمليات تمشيط دقيقة، لاسيّما في الأماكن المأهولة بالسكان التي سبق وأن شهدت معارك.

وفي السياق، قُتل شخصان وأُصيب آخر، في 25 مارس الماضي، بسبب انفجار لغم أرضي شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص وسط سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت (سانا)، “استشهد مدنيان وأصيب آخر بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي على طريق قرية روض الوحش على بعد نحو 8 كم شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي”.

ونقلت الوكالة، عن الدكتور وليد عودة، عن مدير الهيئة العامة في مشفى تدمر الوطني، قوله: إن “لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما أحدهما حارس على أحد آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض”.

وأضاف العودة، إنه “تم إسعاف المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة”.

وعلى صعيد متصل، أُصيب طفل في محافظة درعا جنوب سوريا، في العاشر من شهر مارس المنصرم، بجروح طفيفة، فيما لقي 25 رأساً من الماشية حتفهم، وذلك بسبب انفجار لغم أرضي بهم أثناء رعيه بالمواشي.

وبحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”، نقلاً عن مصدر محلي: فإن لغماً أرضياً انفجر في محيط الكتيبةالمهجورة بين بلدتي الغارية الغربية والنعيمة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، ما أسفر عنه إصابة طفل بجروح خفيفة وقتل 25 رأس من المواشي بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام السوري عندما كان يرعى بالأغنام، على حد قولهم.

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