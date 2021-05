السودان.. زيادة جديدة في تعرفة البصات السفرية

كشف أمين عام الغرفة القومية للبصات السفرية في السودان، حسن عبد الله حمد، عن زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البصات السفرية بنسبة 30% لكافة الولايات.

وأوضح أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها بداية الأسبوع المقبل لكافة ولايات السودان، بحسب “السوداني”.

ولفت حمد إلى أن الزيادة ستطبق يوم السبت الـ26 من رمضان، وحتى الثلاثاء الـ29 من رمضان.

موضحاً أنها ستستأنف مرة آخرى من خامس أيام عيد الطفر المبارك، وحتى التاسع من أيام العيد.

مشيراً إلى أن الغرفة درجت على الزيادة سنوياً، بهدف تغطية عودة البصات من الولايات للخرطوم فارغة.

مؤكداً توقف حوالي 2000 بص من الخدمة، بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار.

هذا وقد وصف حمد الزيادة بالقليلة، إذا ما تمت مقارنتها بزيادة أسعار الجازولين وقطع الغيار.

وفي سياق آخر، كشف الحزب الشيوعي السوداني عن تحذيره من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية التي أصبحت في غاية الصعوبة.

هذا وقد قال الشيوعي السوداني على لسان المتحدث الرسمي بإسمه، فتحي فضل، “شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الأمنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”.

مضيفاً ” بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير إقامة السلطة المدنية”، وفقاً لما أورد “السوداني”.

معلناً عن جهودهم لتكوين جبهة ثورية مع قوى الثورة، بهدف إحداث تغيير جذري، قائلاً: “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.

وأضاف فضل “أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكرار الخطأ”.

لاقتاً إلى إن الوضع الاقتصادي أصبح سيء للغاية، وأن والفجوة بين الأغنياء والفقراء أصبحت أكبر، مشيراً لوجود قطط سمان جدد على حساب الشعب السوداني.

على صعيد منفصل، شهد معدل التضخم المحلي بالعاصمة السودانية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مارس ٢٠٢١م. وأصدرت الإدارة العامة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تقرير التضخم عن شهر مارس.

حيث قفز معدل التضخم إلى ٣٧٣.٧% مقارنة بنسبة ٣٤١.٧٨% جملة التضخم على المستوى الاتحادي بالبلاد، وذلك بفارق ٣٣.٢% عن شهر فبراير الماضي الذي سجل ٣٤٠.٥%، حسبما أفادت صحيفة (اليوم التالي) السودانية.

