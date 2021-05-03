انطلاق حملة إجلاء العراقيين العالقين بالهند بسبب تفشي كورونا

انطلقت اليوم الإثنين، أولى الرحلات الجوية من العاصمة العراقية بغداد تجاه الهند، بناء علي تعليمات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير النقل ناصر حسين الشبلي لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الأراضي الهندية.

والذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم إلى أرض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا.

وقال مدير عام شركة الطيران العراقية كفاح حسن، الذي أشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة، إن هذه الرحلة تمت بعد الحصول علي الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين العراقيين العالقين، والحد من انتقال عدوى الوباء.

وأشار المسؤول العراقي، إلي أنه فيما يتعلق بإجراءات فحص وحجر الوافدين فإنها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية.

وفي رقم يشكل سابقة في العالم، أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.

وهذه المرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا التي يكسر فيها بلدا حاجز الـ400 ألف إصابة جديدة يوميا، مما يشير إلى حجم المأساة التي تعيشها الهند البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.