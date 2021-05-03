وجهت الصحف الإسبانية هجومًا حادًا على النجم كريستيانو رونالدو بعد فشل فريقه يوفنتوس من الفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وتمكن إنتر ميلان من حسم الصراع على لقب الدوري، وذلك بعد تعثر أتالانتا، الأمر الذي أدى لفقدان يوفنتوس للقب لأول مرة منذ تسع سنوات، وبعد ثلاث سنوات من التعاقد مع رونالدو.

ونقل موقع (جول العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها إن رونالدو تمكن من تحقيق مكاسب مادية لنادي يوفنتوس، إلا أن الفريق تراجع رياضيًا.

ولفتت الصحيفة عدم قدرة الدون في تحقيق اللقب الذي من أجله تعاقدت معه إدارة اليوفي، وهو بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث قبل التعاقد من رونالدو، كان يوفنتوس يبلغ الأدوار المتقدمة في دوري الأبطال، لكن في آخر موسمين ودع اليوفي من دور الستة عشر، وفي موسم خرج من الدور ربع النهائي.

وشارك رونالدو مع السيدة العجوز في 128 مباراة تمكن من تسجيل 97 هدف، وصنع 22 هدفًا، وتبقت أمام رونالدو هذا الموسم فرصة تحقيق لقب كأس إيطاليا حتى لا يخرج بموسم صفري.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدفي الانتصار لفريقه أمام أودينيزي في اللقاء الذي انتهي بهدفين مقابل هدف، حيث كسر الدون بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لفترة طويلة نسبيًا.

تجدر الإشارة أن رونالدو ينتهي عقده مع اليوفي صيف العام 2023 وتدور عدة أنباء متعلقة برحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات القادم.

وقبل أيام كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لإدارة النادي العجوز، بشأن دعم الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن رونالدو الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2023، طلب من إدارة يوفنتوس ضم صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق وحصد الألقاب.

وأضافت: “يبدو أن لم الشمل مع كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعد رونالدو إلى ريال مدريد، لكن البرتغالي صاحب الـ36 عاما يرغب في أن يضم يوفنتوس لاعبًا يُشبه المهاجم الفرنسي”.

وأفاد التقرير بأن رونالدو طالب أيضًا بضم صانع الألعاب، يمكنه القيام بتمريرات مُتقنة.

وتابعت الصحيفة: “خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيلتقي مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله، لكن هذه الجلسة ستكون بعد نهاية الموسم تماما”.

The post رونالدو أمام عاصفة الانتقادات بعد انتكاسة يوفنتوس هذا الموسم appeared first on Souk Ukkaz News.

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