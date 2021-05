السودان.. شهادات براءة من كورونا تباع في السوق الأسود

كشف أطباء مختبرات بالمعمل القومي للصحة العامة في السودان (إستاك) عن وجود شهادات براءة من فيروس كورونا تباع في السوق الأسود لبعض المعامل الخاصة بالمسافرين.

وأكد تقني العينات أنس أحمد السنوسي الذي يعمل بمستشفى فضيل، عن دعم وجود أي شبهة فساد داخل المستشفى فيما يخص عينات كورونا وشراءها من السوق الأسود، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.

وقال إن فضيل يتبع نظام قاس لإجراء الفحوصات يصعب تجاوز من أي شخص تسول له نفسه ذلك.

على صعيد متصل، اتهم أطباء في معلم (إستاك) بالخرطوم، مديرة المعمل شاهيناز البدري بقيامها بالتلاعب في نتائج فحص كورونا للمسافرين، مؤكدين أنها استخدمت أساليبها للحصول على نتائج باسم المعمل.

وقالوا إن تقني معمل (إستاك) لايزالون في حالة إضراب، مما دفعهم للتسائل عن كيفية إجراء الفحوصات والمعمل مغلق، ولمصلحة من وعلى حساب من تمت هذه الفحوصات، حسب قولهم.

بدوره وجه اختصاصي مختبرات أباذر عجب، انتقادًا لاذعًا لمديرة معمل (إستاك) مؤكدًا انها استخدمت أساليبها الخاصة للحصول على تلك النتائج، لأن الأسعار للفحوصات في المعامل الخاصة مرتفعة للغاية مقارنة بمعمل (إستاك).

على صعيد آخر، كشفت وزارة الصحة السودانية، بأن العاصمة الخرطوم لا تزال تتصدر قائمة أعلى عدد جراء وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع باقي ولايات السودان.

حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و(45) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن التقرير الوبائي ليوم الإثنين الماضي، حسبما أفاد (راديو دبنقا) السوداني.

وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم سجلت “141” حالة اشتباه و(31) حالة مؤكدة، مع ازدياد عدد وفيات كورونا بحالتين جديدتين.

كما ذكر التقرير أن الولاية الشمالية سجلت حالتي اشتباه مع وفاة شخص واحد بسبب فيروس كورونا، وفي النيل الأبيض تم رصد 7 حالات مؤكدة.

أما التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، فقد سجل (15) حالة ووفاة 6 أشخاص من العاصمة السودانية الخرطوم.

وبذلك يكون المعدل التراكمي لإصابات كورونا في السودان قد بلغ (31.700)، وعدد الوفيات (2.194)، وتماثل للشفاء (25.451)، أما الحالات النشطة بلغت (914).

وبلغ عدد وفيات كورونا الإجمالي في الخرطوم (988) حالة وفاة، وهنالك (571) حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة السودانية.

