الاختيار 2 يكشف تفاصيل عن الضباط الخونة ومحاولة اغتيال السيسي

دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 2 حول تفاصيل خلية الضباط الخونة المنشقين عن وزارة الداخلية المصرية المنضمين للتنظيمات التكفيرية في سيناء.

وأتى ذلك بعد القبض على طبيب الأسنان التكفيري، الذي كان يؤويهم في شقته بمنطقة القاهرة الجديدة، للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، بحسب المصري اليوم.

وجاء في بيان صادر من النائب العام في نوفمبر عام 2016، بأن الضباط المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اعترفوا خلال التحقيقات معهم بتقديمهم معلومات لقيادات مكتب إرشاد الإخوان تفيد بموعد فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة».

وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام السابق في 20 نوفمبر2016 قرار بإحالة 292 متهما إلى القضاء العسكري، بتهمة تكوين 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء.

وخلال التحقيقات تم التوصل إلى أن المتهمين ارتكبوا 18 عملية إرهابية أولها اغتيال 3 قضاة بمنطقة العريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال العريش في أحد الفنادق والتي أدت إلى مقتل قاضيين و4 من قوات الشرطة ومواطن.

وكشفت التحقيقات أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الضباط الخونة الأخرى تتراوح ما بين تفجير أمكنة وقتل ضباط شرطة وقوات مسلحة، كما وضعوا عبوات ناسفة على الطريق الدولي في العريش وفجروا أوتوبيس السياح الكوريين ما أسفر عن مقتل ثلاثة سياح.

وبخصوص قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت النيابة العامة أن 6 ضباط مفصولين ومعهم طبيب أسنان خططوا لاغتيال السيسي تحت قيادة الضابط المنشق محمد الباكوتشي، الذي استطاع أن يكوّن خلية إرهابية ضمت عدد من ضباط الشرطة المنشقين ومن بينهم الضابطان محمد جمال الدين وخيرت سامي عبدالمجيد.

الضابط المنشق محمد الباكوتشي

وحصد مسلسل الاختيار 2 مشاهدات عالية في الموسم الرمضاني الحالي وطرح قضايا حقيقية ومحاضر واقعية، تحكي قصة بطولات حقيقية لرجال الشرطة المصرية بين الفترة الممتدة من 2013 ولغاية 2020 وأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وغيرها من الأحداث.

مسلسل الاختيار 2 من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وأحمد سعيد عبدالغني، ورياض الخولي وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

