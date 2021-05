سلطنة عمان تمنع إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام

أصدرت سلطنة عمان، قرارا يتم بموجبة منع إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وجاء في قرارات اللجنة العليا المكلفة في سلطنة عمان، في إطار مواجهة جائحة كورونا، أولا:”استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة، للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة”.



والقرار الثاني ينص على:” منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتىالساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021، حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا”.

والثالث ينص على: “حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8مايو 2021، إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحيةوالصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال الفترة المذكورة”.



فيما جاء القرار الرابع:” تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء11 مايو

وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفينالذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل”.



القرار الخامس نص على: “عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئوالمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المبارك، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أصدرت سلطنة عمان، قرار تم بموجبة حظر دخول البلاد لغير وحاملي الإقامة، وذلك اعتبارا من يوم 8 أبريل/نيسان.

وجاء ذلك عقب ان اصدرت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع وباء كورونا في سلطنة عمان، قرار ينص علي “تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 الموافق 8 أبريل 2021 حتى صباح أول أيام شهر رمضان”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

