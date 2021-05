وفد سعودي برئاسة رئيس جهاز المخابرات يزور سوريا

أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في دمشق أن وفدًا سعوديًا برئاسة رئيس جهاز المخابرات الفريق خالد الحميدان زار العاصمة السورية اليوم الأثنين.

والتقى الوفد السعودي مع الرئيس السوري بشار الأسد ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي المملوك، وجرى الاتفاق على أن يعود الوفد في زيارة مطولة بعد عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت صحيفة (رأي اليوم).

وقالت هذه المصادر أن هناك اتفاقًا جرى التوصل إليه بإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافة بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس جهاز المخابرات السعودي أبلغ مضيفيه السوريين بأن بلاده ترحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر في حال انعقاده.

ويأتي هذا الانفراج في العلاقات السورية السعودية، بعد لقاء سري سعودي إيراني في العاصمة العراقية بغداد قبل أسبوعين، وتأكيد ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية على حرص بلاده على إقامة علاقات قوية مع إيران، وقال إنه يتمنى لها كدولة جارة كل الازدهار.

المصادر السورية لم تكشف المزيد من التفاصيل عن ما دار في المباحثات، لكنها ألمحت إلى انها كانت مثمرة، وكسرت الجليد الذي كان يسيطر على العلاقات بين البلدين.

ويذكر أن السلطات السعودية جمدت علاقاتها كليا مع المعارضة السورية والهيئة العليا للمفاوضات التي كانت تتخذ من الرياض مقرا لها، وأغلقت مقرها الرسمي.

وقبل أيام أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تطمح لعلاقات أفضل مع إيران وأنها تعمل مع شركائها لحل “الإشكاليات” العالقة.

وصرح بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية حول سؤال طرح عليه عما إذا كانت السعودية تسعى لحل الخلافات بين البلدين : “أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران”.

وقال: “لا نريك أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار”.

وأضاف: “إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية”.

وتابع ولي العهد السعودي: “نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع”.

