سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3 مايو 2021

ارتفع سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة صباح الإثنين 3 مايو 2021، لدى البنك المركزي واستقر في السوق السوداء كما تراجع الجنيه السوداني مقابل اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وارتفع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 388.62 جنيه للشراء و390.56 جنيه للبيع، مقابل 387.56 جنيه للشراء و389.50 جنيه للبيع، أمس وفي السوق السوداء استقر سعر الدولار عند 400 جنيه.

وزاد سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 470.59 جنيه للشراء و472.94 جنيه للبيع، مقابل 470.19 جنيه للشراء و472.54 جنيه للبيع، أمس وفي السوق السوداء، استقر سعر اليورو الأوروبي عند 484 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 451.25 جنيه للشراء و543.96 جنيه للبيع، مقابل 540.68 جنيه للشراء و543.39 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 552 جنيها، مقابل 560 جنيها، أمس.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 103.68 جنيه للشراء و104.20 جنيه للبيع، مقابل 103.41 جنيه للشراء و103.93 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء إلى 107 جنيهات مقابل 106.50 جنيه، أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 105.81 جنيه للشراء 106.34 جنيه للبيع، مقابل 105.54 جنيه للشراء و106.06 جنيه للبيع، أمس.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء عند 109.40 جنيه.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1289.22 جنيه للشراء و1295.66 جنيه للبيع، مقابل 1285.92 جنيه للشراء و1292.35 جنيه للبيع، أمس.

تعويم

وكان السودان قد طبق تعويما جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية إن الحكومة الانتقالية أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

أضافت المصادر أن الحكومة كان عليها توفير حوافز للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.