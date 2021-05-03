حمدوك سيقدم خطابا لرجال الاعمال في مؤتمر باريس لشرح الإصلاحات المختلفة

كشف وزيرالاستثمار والتعاون الدولي د، الهادي محمد ابراهيم عن تفاصيل جديدة حول مؤتمر باريس وخطاب رئيس مجلس الوزراء حمدوك في المؤتمر المزمع عقده في السابع عشرة من مايو

بالعاصمة الفرنسيه باريس لدعم الاقتصاد السوداني، مبينا ان السودان سيقدم خلاله نماذج لمشروعات حيوية، بالإضافة إلى إعداد عدد من المشروعات عبر الوزارة بجانب 26 مربع للتعدين.

وقال في ورشة التي أقيمت اليوم حول مؤتمر اصدقاء السودان بباريس بفندق برادايس نظمها منتدي مراقبة الموازنة العامة ان المؤتمر يهدف الى عرض

وتقديم السودان الجديد امام العالم ويحتوي على عدة برامج من بينها اقتصادية وثقافية. واشار الى ان فرنسا تبنت المؤتمر وقدمت الدعوة للرئيس الامريكي بايدن وخاطبت الدول الدائنة للمشاركة

الأهداف

وقال وزير الاستثمار ان اهداف المؤتمر لتأكيد ان السودان تأهل تماما للاندماج مع العالم باجراء اجراءات اصلاحية واقتصادية وسياسية، مبينا ان السودان نفذ عدة اصلاحات للاندماج مع العالم بتشريع عدد من القوانين من بينها الغاء قانون مقاطعة اسرائيل الذى ارتبط بالمزايدات السياسية.

وقال الوزير ان السودان لا يريد ان يتسول في مؤتمر باريس وانما لعرض الفرص الاستثمارية، ومشيرا الى الانتهاء من اعداد 18 مشروع كبير لعرضه في المؤتمر في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والبني التحتية وبناء الموانئ.

وقال الوزير ان المؤتمر سيشهد ملتقي رجال الاعمال وكذلك يقدم رئيس الوزراء حمدوك خطاب يتحدث فيه عن الاصلاحات التى تمت في السودن في التشريعات والحكم والادارة والسلام.

واشار وزير الاستثمار إلى قيام قمة الرؤساء بمشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. كما أن هناك ايضا يوم للمجتمع المدني الذى يقدم اصوات من السودان بمشاركة وتمثيل في كافة مناطق السودان.