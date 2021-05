الائتلاف السوري المعارض يطالب حزب العمال الكردستاني بمغادرة سوريا

وجه رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، اليوم الاثنين، مطالبة لتنظيم مسلح يعمل في سوريا لمغادرتها ووقف الدعم المقدم لها من الأطراف الدولية.

ونشر رئيس الائتلاف تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، دعا فيها حزب العمال الكردستاني إلى مغادرة سوريا ووقف الاستهداف الإرهابي لمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب.

كتب الحريري في تغريدته: “‏جرائم الاستهداف الإرهابي لمدينة ‎عفرين يستدعي ضرورة وقف الدعم عن الميليشيات الإرهابية وضبط سلوكها من قبل بعض الأطراف الدولية الراعية لها”.

وتابع رئيس الائتلاف السوري القول: “لا يمكن اعتبار تنظيم PKK الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) وكل تفرعاته في سوريا إلا احتلالاً أجنبياً، ولا بد أن يغادر سوريا”.

وفي سياق الانتخابات الرئاسية السورية وبعد عرض روسيا مراقبة الانتخابات الرئاسية السورية وتعليقها على المشككين بشرعيتها خرج رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، مساء الجمعة الفائت، عبر صفحته الرسمية على تويتر لينتقد الجو الانتخابي القائم في سوريا.

وغرَّد رئيس الائتلاف السوري المعارض بخصوص الانتخابات الرئاسية السورية موجهاً اتهاماته إلى روسيا والرئيس السوري بإدارة المسرحية الانتخابية والإشراف عليها.

كتب رئيس الائتلاف السوري المعارض: “‏كثرة الكومبارس في ‎مسرحية الانتخابات لا يغير من طبيعة المهزلة الانتخابية شيئاً؟ هو فقط يكشف للعالم من يدير هذه المسرحية الرديئة ومن يشرف عليها”.

وأرفق رئيس الائتلاف السوري المعارض تغريدته بوسم (#للمحاكمة_لا_للحكم)، مشيراً بوضوح إلى رفض الائتلاف ترشح الرئيس السوري بشار الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقت سابق، أكد الائتلاف السوري المعارض أنه قام مؤخراً بتشكيل مفوضية وطنية للانتخابات ستقوم بالعمل على التحضير والإعداد للمرحلة الانتقالية القادمة .

و أوضح الائتلاف المعارض في بيانه، ” قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعدادا للمرحلة الانتقالية وما بعدها ، حتى تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي”.

و أضاف البيان أن “المفوضية الوطنية للانتخابات ستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا”.

ليأتي بعدها البيان المشترك لمجموعة من قوى المعارضة السورية الذي دعا لإسقاط الائتلاف وتشكيل مؤتمر القوى الوطنية تكون مسئولة عن الانتخابات القادمة.

دعا البيان لإسقاط الائتلاف وجميع الهيئات التابعة له، واعتبره لا يمثل السوريين ولا يحق له التحدث والتفاوض بالنيابة عنهم.

