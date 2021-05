الداخلية الأردنية : فتح معبرين حدوديين مع سوريا والسعودية

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية ، في بيان اليوم الإثنين، أنها قررت إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو 9 أشهر من إغلاقهما بسبب وباء «كوفيد19».

وقال البيان؛ الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية، إن «وزارة الداخلية الأردنية بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) بواقع 200 شخص يومياً، وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع 150 شخصاً يومياً، وحسب الشروط الصحية المعتمدة، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات».

وعلى الوافدين إلى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة تدعى «فيزيت جوردان» و«غيت واي تو جوردان» وإجراء فحص «كورونا»؛ (بي سي آر)، قبل 5 أيام من مجيئهم إلى الأردن كي يحصلوا على موافقة «كيو آر كود» للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوماً إذا كان مصاباً، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين في أغسطس (آب) الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في صفوف العاملين فيهما. وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة – نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد نحو عام من إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فتح 3 معابر حدودية مع السعودية وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو 7 أشهر من إغلاقها بسبب وباء «كوفيد19»، وهي: مركز حدود «المدورة» مع السعودية، و«جسر الملك حسين»، و«جسر الشيخ حسين» (مع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل).

وقالت المملكة حينها إن كلاً من مركز حدود «المدورة» (جنوب المملكة)، و«جسر الشيخ حسين» (شمالي غرب)، يستقبل مائة مسافر يومياً، فيما يستقبل «جسر الملك حسين» (غرب) 150 مسافراً.

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسُجلت الأحد 824 إصابة و26 وفاة، بعد أن كانت بلغت أرقاماً قياسية الشهر الماضي ووصلت إلى أكثر من 9 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس (آذار) الماضي.

وفي الإجمال؛ سجل الأردن أكثر من 712 ألف إصابة بفيروس «كورونا»، و8897 وفاة.

