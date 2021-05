الخارجية الليبية تدعو تركيا إلى تفعيل دورها بإخراج المرتزقة

خاطبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الوفد التركي، اليوم الاثنين، مطالبة تركيا بتفعيل دورها في إخراج مرتزقتها من ليبيا وتطبيق مخرجات اتفاق برلين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم، بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، في طرابلس، طالبت المنقوش تركيا بإجراء خطوات عملية وفعلية فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم سيادة ليبيا.

وقالت المنقوش في المؤتمر الصحفي: “ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين”، بحسب العين.

وأثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدعم التركي للقطاع الصحي في ليبيا لمواجهة جائحة كورونا، وقالت: :نؤكد حرصنا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين”.

اللافت في المؤتمر الصحفي زعم تركيا أن مرتزقة حكومته تواجدت بطريقة شرعية في ليبيا وبناءً على طلب من حكومة الوفاق وتغافل عن الرفض الشعبي الليبي لهذه الحكومة ورفضه منحها الشرعية.

إذ قال أوغلو إن “التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها”. وانتقد المساعي الليبية لإخراج مرتزقته بالتذرع أن: “هناك محاولة للمساواة بين القوات التركية في ليبيا وأخرى غير شرعية”.

إلى هذا فإن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، يجري مشاورات مع رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الليبية طرابلس.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية التركي مع الحكومة الليبية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدبن “تركيا وليبيا” خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن زيارة الوفد التركي إلى ليبيا سيعقبها زيارة إلى مصر لحث ملف إخراج المرتزقة من ليبيا وفي سياق التودد التركي لمصر.

وفي سياق آخر، التقى مساء السبت، كل من قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، بالإضافة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.

هذا وقد نشر الكوني صورة على حسابه في “تويتر” تجمعه بحفتر ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، كوبيش.

وعلق الكوني على الصورة التي نشرها قائلاً: “استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس”.

وأضاف “وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم. إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين”.

والأسبوع الماضي بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

