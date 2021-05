غضب عراقي من زيارة وزير تركي “من دون موافقة بغداد”

استدعت الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، الاثنين، بعد زيارة وزير تركي “من دون موافقة” ,حيث صرح بيان للخارجية إن الوزارة سلمت القائم بأعمال السفارة التركية مذكرة احتجاج، عبرت فيها الحكومة العراقية عن “استيائها الشديد وإدانتها لقيام وزير الدفاع التركي خلوص أكار بالتواجد داخل الأراضي العراقية،

وقد تم ذلك من دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة”.

كما دانت الخارجية العراقية “تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة شمالي العراق“.

وقد أكد الوكيل الأقدم للخارجية العراقية نزار الخير الله، أن “الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروق المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية”.

حيث أشار المسؤول العراقي إلى أن “الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة”.

وفي نسف الوقت شدد نزار الخير الله على “ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة”.

وكان أكار تفقد، السبت، قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، برفقة رئيس الأركان العامة غولر , وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وتشن تركيا هجمات على القوات الكردية في كل من سوريا والعراق، وتقول إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

