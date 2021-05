الأمن المصري ينتشر في محيط المنتزهات قبيل عيد شم النسيم

كثَّف الأمن المصري من تواجده في محيط الحدائق والمتنزهات العامة في جميع المحافظات المصرية، للإشراف على تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري القاضي بمنع مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووجهت وزارة الداخلية سيارات الشرطة خلال الاحتفال بإجازة شم النسيم، مرفقة بقوة أمنية إلى الميادين العامة، وأمام المتنزهات، لمنع أى تجمعات أو احتفالات.

بالإضافة إلى انتشار رجال المرور بالشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين، ومنع حدوث ازدحام مروري، بحسب المصري اليوم.

انتشار الأمن المصري تكثف في محيط المنشآت الحيوية، مثل السفارات والمتحف المصرى بميدان التحرير ومبنى ماسبيرو بكورنيش النيل، وميدان نهضة مصر وتم إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة.

وأيضاً شهدت القاهرة انتشار رجال الأمن المصري أمام الحدائق والمتنزهات لتنفيذ قرار المحافظ، اللواء خالد عبد العال.

وكان قد ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، وناقش معهم مستجدات الوضع الوبائي في مصر.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص في الوقت الراهن بعد ان شهدت مصر تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد الإصابات.

ومن أهم ما تم التشديد عليه هو منع إقامة الاحتفالات والفعاليات الجماهيرية في الوقت الجحالي وطلب من الوزارات والجهات المعنية متابعة الالتزام به.

كما وجه مدبولي المعنيين للتعامل بحزم مع المراكز التجارية والمقاهي التي لا تلتزم بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إغلاقها بشكل فوري.

وفي السياق كان قد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أنه من أجل التنظيم للعطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، فقد تقرر أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة عطلة رسمية.

وجاء في نص قرار الدكتور مدبولي: “يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو/أيار عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص”.

فيما حذر وكيل وزارة الصحة المصرية محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة المصرية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الأيام المقبلة، وهي العشرة الأواخر من شهر رمضان، لما تتسم به من حركية.

وقال وكيل الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية: “أن كافة المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا”.

وصرح بأن “التباعد في هذا التوقيت حياة”، موضحا أن” الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما عن الموجتين السابقتين”.

واشار ايضا إلى أن:” أعراض الموجة الثالثة متشابهة للموجتين الأولى والثانية، فالأعراض التنفسية هي الأوضح، ثم الجهاز الهضمي، مع وجود بعض الحالات التي تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية”.

