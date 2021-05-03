قاعدة بلد الجوية في العراق تتعرض لهجوم بصواريخ كاتيوشا

نقلت مصادر إعلامية عراقية أنباء عن تعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين في العراق اليوم الاثنين، لاعتداء صاروخي دون أن يسفر عن أضرار مادية أو بشرية في الإحصائيات الأولية للاستهداف.

وقالت المصادر بحسب السومرية نيوز أن: “قاعدة بلد الجوية تعرضت قبل قليل لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا”.

الجدير بالذكر أن قاعدة بلد الجوية التي تعد أكبر قاعدة جوية في العراق، ما يجعلها هدف ثمين للهجمات الصاروخية، تضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات، وذلك بعد ان انسحبت القوات الأمريكية من القاعدة قبل أشهر F16.

يأتي استهداف قاعدة بلد الجوية بعد يوم فقط على استهداف مطار بغداد الدولي بقذائف صاروخية استهدفت قاعدة للتحالف الدولي قرب المطار.

فقد أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية أن مطار بغداد الدولي تعرض مساء أمس الأحد، لهجوم صاروخي بهدف استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي قرب المطار.

وسقط صاروخان من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي وسقط أحدهما ضمن حدود القاعدة العسكرية في مطار بغداد الدولي، فيما تصدت الدفاعات الجوية العراقية للصاروخ الثاني.

فيما نقلت وسائل الإعلام نبأ سماع صافرات الإنذار في محيط مطار بغداد الدولي، وقت وقوع الهجوم الصاروخي، ولا يزال مصدر الصواريخ مجهول حتى اللحظة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتحدث مصدر أمني للسومرية نيوز إن “صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي”، وأكد أن “منظومة ال C-rm تصدت لأحد الصواريخ والثاني سقط ضمن المحيط العسكري”.

فيما تناقلت مصادر أخرى أن المطار تعرض لقصف بخمسة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي في مطار بغداد الدولي.

واستهدفت عدة صواريخ في 18 أبريل الفائت، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، وقعت 3 منها داخل القاعدة و2 في محيد القاعدة.

وتضم القاعدة طائرات “إف-16” (F-16)- بالصواريخ، وجنود ومتعاقدين أميركيين.

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ تمكنت من إصابة “الجناح العسكري” الأميركي التابع لشركة “سالي بورت” داخل قاعدة بلد الجوية.

ونقلت المصادر الأمنية عن وقوع خمسة جرحى إثر استهداف القاعدة بالصواريخ، ومن الجرحى اثنين من المتعاقدين الأجانب.

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