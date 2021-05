ناقلة نفط إيرانية في طريقها إلى سوريا ومتوقع وصولها خلال أسبوع

كشف موقع “تنكر تريكرز” المعني بتتبع ناقلات النفط حول العالم، عن اقتراب وصول ناقلة نفط إيرانية إلى سوريا، متوقعاً ان تصل خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت بيانات الموقع بحسب أثر برس، اليوم الاثنين، أن ناقلة نفط إيرانية في طريقها إلى سوريا، مشيرةً إلى أن هذه الشحنة هي الخامسة خلال شهر، بعد استئناف الملاحة في قناة السويس.

وكتب الموقع أن ناقلة نفط محملة بمليون ونصف برميل من النفط الخام الإيراني ستصل هذا الأسبوع إلى ميناء بانياس في محافظة طرطوس السورية.

هذه الشحنة الخامسة بعد أن وثَّق موقع تنكر تريكرز في السادس من نيسان الفائت، عبور 4 ناقلات نفط إيرانية من قناة السويس باتجاه سوريا بعد استئناف الملاحة في القناة، وقال الموقع أنها حملت على متنها حوالي 3.5 ملايين برميل نفط.

الجدير بالذكر أن وزارة النفط بدأت برفع مخصصات البنزين للمواطنين على خلفية قرب موعد وصول ناقلة نفط إيرانية إلى الموانئ السورية محملة بكميات تعد بانفراج أزمة البنزين التي دامت لعدة أشهر.

عدّلت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، كمية تعبئة مادة البنزين لتصبح 25 ليتراً بدلاً من 20 ليتراً ابتداءً من اليوم السبت.

وقال المهندس أحمد الشماط، المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت، إن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النفط وشركة (محروقات) ضمن الإمكانات المتاحة“.

وأكّد الشماط، على أنه “سيتم العمل لإعادة الوضع إلى طبيعته بما يؤمن متطلبات واحتياجات المواطنين”، وفق (سانا).

وفي السادس من أبريل الماضي، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، بدء العمل بالآلية الجديدة (الرسائل النصية) لتوزيع مادة البنزين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه “اعتباراً من 6 أبريل سيتم البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة”.

وأضافت النفط السورية، موضحة أنه “سيتم ربط البطاقة الالكترونية بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بالمخصصات الحالية نفسها ويمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال المنصات التالية (تطبيق وين وقناة التيلغرام وموقع مركز الخدمة الذاتية)”.

