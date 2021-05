فيسبوك يحسم قراره بشأن الحظر المفروض على ترامب الأربعاء المقبل

صرَّح مجلس الرقابة في شركة فيسبوك اليوم الاثنين، عن موعد صدور قراره بشأن التعليق الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي مُنع من استخدام المنصة على خلفية تحريضه على العنف.

وقال المجلس في إعلانه أن يوم الأربعاء المقبل الموافق للخامس من مايو الجاري وفي تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش سيتم إصدار القرار النهائي بهذا الخصوص وسيتبعه مؤتمر صحفي، بحسب بوابة الوسط.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في شركة فيسبوك قراره في منتصف أبريل الفائت إلا أنه تم تأجيله، لأسباب مجهولة.

ومرَّ على حظر ترامب من منصة فيسبوك أربعة أشهر، كما امتنعت المنصة عن عرض مقابلة أجراها ترامب مع زوجة ابنه، لارا ترامب وهي المقابلة الأولى له منذ أن ترك منصبه.

ومع ذلك بقيت منصة فيسبوك تعرض مقاطع من المقابلات السابقة والمقابلات الهاتفية التي قدمها على صفحات وسائل الإعلام مثل Fox و CNN.

وكان قد صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، في منشور له في 7 يناير الفائت، عن تقييد حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى.

وقال مارك زوكربيرغ أن التعليق من الممكن أن يستمر لمدة أسبوعين على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وربما “إلى أجل غير مسمى”.

ويُعد قرار إيقاف حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام تصعيد كبير من قِبَل الشركة ودور استثنائي في أزمة الرئاسة الأمريكية تلعبه أكبر المنصات الاجتماعية في العالم.

وكان قد تعرض مارك لضغوط شديدة من المجتمعات المدنية لحظر ترامب على إثر خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.

وفي وقت سابق، صرَّحت فيسبوك عن منعها ترامب من النشر على منصتها لمدة 24 ساعة.

وذلك بعد أن أزالت مقطع فيديو اعتبرته تحريضي، نشره ترامب لمؤيديه الذين شاركوا في أعمال الشغب.

وعلى إنستغرام أيضاً تم حظر ترامب لمدة 24 ساعة كونها منصة مملوكة لفيسبوك أيضاً..

شركة تويتر خطت على خطى مارك زوكربيرغ، يوم الأربعاء 6 يناير الفائت، وأغلقت حساب ترامب على الشبكة، رداً على اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس للاحتجاج على الانتخابات.

كما علّق تطبيق سناب شات، بعد شركة فيسبوك بيوم، حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حتى إشعار آخر.

ووفقاً لصحيفة “ذا هيل“، أعلن التطبيق الشهير الذي يُستخدم لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة تعليق حساب الرئيس الأمريكي إلى أجل غير مسمى.

وأعرب المتحدث باسم تطبيق سناب شات عن “قلق الشركة بشأن الخطاب الصادر عن الرئيس ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية”.

