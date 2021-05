جوارديولا: نعرف ما يتوجب علينا فعله للوصول إلى النهائي

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا على استعداد فريقه لخوض مباراة إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، أمسية الثلاثاء.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قائلًا إنه يشعر بفخر كبير، لأنها المرة الأولى لكثير من اللاعبين للتواجد في الدور النصف النهائي من البطولة.

وعن كونها المباراة الأهم بالنسبة له بمسيرته مع الستي، قال جوارديولا إنها المرة الأولى لمعظم اللاعبين بلوغ النصف النهائي، ويجب عليهم التحلي بالهدوء، مشيرًا إلى أنهم يبحثون عن تلك اللحظة من سنوات.

وحذر من خطورة باريس سان جيرمان، مؤكدًا على امتلاكهم لمدرب ذكي للغاية، حسب قوله، مضيفًا: “لا أعرف ماذا سيفعلون، والرغبة في الوصول للنهائي طبيعية، ونركز بدورنا على أنفسنا وأن ندافع جيدًا ونتحلى بالصبر ومحاولة تسجيل الأهداف”.

ومضى جوارديولا في القول: “نعرف ما يتوجب علينا فعله للوصول إلى النهائي، إلا أن كرة القدم غير متوقعه، لكني أثق في اللاعبين في حال ممرنا بلحظات سيئة”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

ولم يخف المدرب عن تخوفه من بعض الأمور التي تقلقه، لافتًا إلى أنه يتحلى بالهدوء الكبير، وأن مباراة الإياب في نصف النهائي تكون أصعب من النهائي، ويجب علينا نسيان نتيجة الذهاب.

وعن إمكانية مشاركة كيليان مبابي، أكد بيب أنه يتمنى مشاركته من أجل كرة القدم والمباراة نفسها، مشددًا على خطورة مبابي وكذلك نيمار”.

في السياق، أثار غياب النحم كيليان مبابي عن مران فريقه باريس سان جيرمان، الشكوك حول إمكانية مشاركة المهاجم في مواجهة مانشستر سيتي أمسية الثلاثاء لإياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولحقت الإصابة بمهاجم سان جيرمان خلال مواجهة الذهاب يوم الأربعاء الماضي، والتي تفوق فيها السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب حديقة الأمراء.

وغاب المهاجم الشاب عن مواجهة لانس السبت الماضي، إلا أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو طمأن الجماهير بأن مبابي سيكون حاضرًا أمام مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من تلك التطمينات إلا أن مبابي لم يتواجد في التدريب الجماعي مع زملاءه يوم الأحد، حيث أوضحت وسائل إعلام أن ذلك بسبب إجراء احترازي لا أكثر.

ولم تستبعد وسائل الإعلام الفرنسية أن الدافع من هذا التصرف هو محاولة مخادعة مدرب مانشستر سيتي بيب جواردويلا، وليست الإصابة بتلك الخطوة التي قد تحرمه من المشاركة في اللقاء.

The post جوارديولا: نعرف ما يتوجب علينا فعله للوصول إلى النهائي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ