العراق.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته 12000 حبة مخدرة في البصرة

قامت السلطات العراقية اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص متهم بتجارة المخدرات في مدينة البصرة وضبطت بحوزته 12000 حبة كبتاخون مخدرة.

وفي هذا السياق أصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بيانا، جاء فيه: إن “مفارزها في البصرة ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود بكمين محكم بالتعاون مع احد المواطنين عبر الاتصال بالخط الساخن (178) للمديرية”.

وأشارت إلى أنها “ضبطت بحوزته (12000) حبة مخدرة من نوع كبتاجون إضافة إلى سلاح غير مرخص”، مؤكدة “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات”.

وفي سياق مشابه، ألقت السلطات العراقية قبل يومين، القبض على متهمين اثنين متورطين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وفي هذا الخصوص أصدرت مديرية قسم المخدرات في ذي قار بيانا جاء فيه: إنه “من خلال جمع المعلومات حول المتاجرين والمتعاطين بالحبوب والمواد المخدرة توفرت معلومات لدى شعبة مخدرات سوق الشيوخ تفيد بوجود اشخاص من سكنة ناحية الفضلية يقومون بالمتاجرة بالحبوب والمواد المخدرة”.

وأشارت إلى أنه “بعد اخذ الموافقات الأصولية تم التحري بدار المتهم (م.ع)، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (90) حبة المعروف محليا بالكبتي”.



وبينت، أنه “تم نصب كمين للمتهم (خ.ش) لغرض شراء كمية من الحبوب المخدرة وبالفعل حضر المتهم وكان يستقل العجلة المرقمة كربلاء نوع مارك، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها 200 قرص وبعد التحري بداره تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (4900) وكذلك تم ضبط ماده نوع الكريستال المخدرة تزن حوالي (35) غرام”، موضحة أن “مجموع المواد المخدرة المضبوطة يقدر بـ (5,190) قرص و (35) غرام”.

وأشارت إلى أنه “بعد اخذ الموافقات الأصولية تم التحري بدار المتهم (م.ع)، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (90) حبة المعروف محليا بالكبتي”.

وفي سياق مشابه، ألقت السلطات العراقية قبل ايام، القبض على متهمين اثنين بتجارة وحيازة الحشيش والمواد المخدرة في محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي بيان لوزارة الداخلية حول هذه الحادثة قالت: إن “قسم مكافحة المخدرات في محافظة الانبار ألقى القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (27000 ) سبع وعشرون الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون”.

وأشار البيان إلى، أن “مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم آخر بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (16 كيلو) ستة عشر كيلو من مادة الحشيشة المخدرة”.

وأكدت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

The post العراق.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته 12000 حبة مخدرة في البصرة appeared first on Souk Ukkaz News.

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