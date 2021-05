أقر الزمالك بتقديمه شكاوى ضد اتحادات كرة القدم والسلة واليد، للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة في مصر، وذلك وفق ما نشر موقع النادي الرسمي.

كما طالب الزمالك خلال البيان بالتحقيق في وقائع مختلفة، مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

ومن بين الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق فيها، عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد 1999 لكرة القدم، التي “توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تم ترضية ناد آخر (الأهلي) دون وجه حق”، وفق البيان.

زيادة على “العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه ناد بعينه، والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي”.

كما طالب بـ”التحقيق في توقيع عقوبات على فريق كرة السلة بالمخالفة اللوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، رغم أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات”.

كما اعترض النادي على “منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي من دون سند قانوني، لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب”.

وطالب بالتحقيق في تعيين حكام لمباريات الفريق في كرة القدم “لهم مواقف سابقة معادية للنادي”، وفق البيان.

وفي ختام البيان، أوضح الزمالك أنه “لن يخوض أي لقاء في الألعاب الثلاثة قبل أن يتم الرد على طلبات النادي الأبيض”.

ويقول المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك عمرو الدردير، إن “بيان الإدارة يأتي نتيجة عديد من الوقائع التي حدثت مؤخرا، وتعرض خلالها الزمالك للظلم، وأنه كان لا بد من وجود موقف صارم”.

ويضيف الدردير “الزمالك يتعرض للظلم، ولا يوجد ما يضمن تساوي حظوظ الفرق في المنافسة، والاتحادات لا تعتمد على اللوائح، لكنها تُفصّل قرارات لصالح أندية بعينها”.

ويردف: “خلال الساعات القليلة المقبلة ستقدم بشكاوى إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ضد اتحادات كرة القدم والسلة واليد، وربما نصعّد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

The post بيان شديد اللهجة من الزمالك: لن نشارك حتى التحقيق في هذه الوقائع appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ