أحمد سعد يعلق على زواج محمد رمضان في مسلسل “موسى”

علق المطرب المصري أحمد سعد على ظهوره ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل “موسى” التي شهدت زواج “موسى” محمد رمضان و”حلاوتهم” سمية الخشاب وإحيائه الزفاف.

وعبر حسابه على فيسبوك‎‏، نشر أحمد سعد صورة جديدة من زفاف “موسى” و”حلاوتهم” وهو يرقص وعلق عليها “فرح موسى فرحنا كلنا.. مبروك يا حبيب قلبي”، حسبما أفاد موقع (في الفن).

ومن خلال الصورة يظهر أن الفنان أحمد سعد سيقدم أغنية خاصة في زواج محمد رمضان وسمية الخشاب ويظهر كضيف شرف في الحلقة.

يذكر أن مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

وفي وقت سابق، علّقت الممثلة المصرية، ريم البارودي، على خبر خطوبة طليقها الفنان المصري ​أحمد سعد​ وتهنئة الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ له.

حيث قالت البارودي، للإعلامية ​بسمة وهبة​ في برنامج العرافة، الذي يعرض علي قناة المحور: “وأنا مالي. أنا ضحكت مش عشان أحمد سعد بيحتفل بخطوبته، أنا من النص التاني، ده اللي يفرق معايا. أحمد سعد يحتفل بخطوبته مش موضوعي”.

كما أن ريم البارودي ردت علي السؤال الذي توجه لها: “شفتم بعض، والنفوس هديت؟”، حيث قالت: “شفنا بعض مرة واحدة صدفة، طبعا أتمنى له الخير، بس مش مركزة قوي أقول له ألف مبروك. أكيد لأ”، بحسب ماذكر في أخبار الفن.

ومن الواضح أن الممثلة المصرية ريم البارودي لا تزال تشعر بالغضب تجاه زوجها السابق المغني المصري أحمد سعد، حيث علقت في وقت سابق بتعليق مسيء ويحوي كلمات خادشة.

حيث علقت على صورة جديدة لطليقها لكنها قامت بحذفها سريعًا لكن تم رصد التعليق عبر سكرين شوت.

وكتبت ريم البارودي (42 عام) على إحدى الصور الحديثة للمغني أحمد سعد الذي أجرى مؤخرًا عملية تجميل جراحية، قائلة: “خِلقته وَسِخة مهما فعل” وذلك عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام، وفقًا لوقع (عربي بوست).

التعليق الذي كتبته البارودي كان في منشور لصفحة برنامج “عرب وود” بقناة “روتانا سينما، وعلى الفور قامت البارودي بحذف التعليق بسبب الانتقادات التي طالتها عن سبها للمغني على الملأ.

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