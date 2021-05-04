السودان يقترب من المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

أعلن وزير التجارة والتموين ، علي جدو ، اقتراب السودان من الانضمام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ، خلال مباحثات جمعته ، مع الأمين العام لسكرتارية المجموعة.

ويقود وفد السودان ، بحسب سونا ، وزير التجارة والتموين ،علي جدو ، إلى جانب وكيل الوزارة ، نادر الريح ـ وسفير الخرطوم في غانا ، محمد عبد الرحمن.

وافتتح الاجتماع “إسفيريا” من بريتوريا ، وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي ـ رئيس الاجتماع ابراهيم باتيل ، وأعقبه الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، وامكيلي ميني.

واستعرض المجتعون ، جدول الأعمال ، بغية اعتماد تقارير الاجتماعين السابع لكبار المسؤولين عن التجارة ، والاجتماع الأول لهيئة تسوية المنازعات في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي سبقت الاجتماع الوزاري.

وتقدم وزير التجارة والتموين السوداني ، في مداخلته بالشكر والتقدير لجمهورية غانا ، لاستضافتها للاجتماع.

كما تقدم بالشكر للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، على زيارة السودان ، في مارس الماضي والنتائج المثمرة التي قال إن الزيارة حققتها ، مؤكدا التزام السودان بتنفيذ الاتفاقية.

وكان جدو ، التقى يوم الأحد ، بمقر الأمانة العامة ، بالأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية وامكيلي ميني ، بحضور وكيل وزارة التجارة وسفير السودان في غانا.

مراحل التفاوض

وأشاد الوزير بوقوف الأمين العام إلى جانب السودان ، في مراحل التفاوض المختلفة ، وما أبدته الامانة العامة من استعداد وجاهزية لتقديم العون الفني المطلوب للسودان ، لتنفيذ الاتفاقية واستيعاب خبيرين سودانيين في الأمانة العامة.

وأوضح تطلع السودان ، لدعم ومساندة الأمانة العامة له في المراحل المقبلة ، من المفاوضات ، من خلال تقديم المساعدات الفنية في مجال تقديم عروض التجارة في السلع والخدمات ، بالإضافة إلى مساعدة السودان ، في إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

وقدم الوزير تنويراً للأمين العام ، حول المراحل المتقدمة التي وصلت إليها إجراءات مصادقة السودان على الاتفاقية ، إلى جانب إطلاعه على جهود السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وطلب عون الأمانة العامة في دعم هذه الجهود لتحقيق الانسجام المطلوب ، بين مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، ومطلوبات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

من جانبه ، رحب الأمين العام بزيارة الوزير لمقر الأمانة العامة ، مؤمناً على تقديم الدعم والإسناد للسودان من خلال ايفاد خبراء من الأمانة وتنظيم ورش عمل توعوية للتعريف بالاتفاقية بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين.

وأبدى الأمين العام ، رغبته في زيارة السودان مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ، لتأكيد اهتمام الأمانة العامة بدور السودان المتعاظم ، في دفع عملية التكامل الإقليمي.