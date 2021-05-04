أرباح أرامكو السعودية تتجاوز 21 مليار دولار في الربع الأول من 2021

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، نتائجها المالية في الربع الأول من عام 2021، إذ كشفت عن تحقيق زيادة في الربح بنسبة 30% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري 81.4 مليار ريال سعودي (21.7 مليار دولار أميركي).

وكما أكبر الشركات المنتجة للنفط بالعالم، توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أميركي)، ستدفعها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتُعزى هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن البيئة الاقتصادية في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، وفق ما أوردت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني.

وقال رئيس شركة “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر: “أظهرت نتائجنا المالية والتشغيلية مستويات قوية ومتميّزة جداً، وكانت انعكاساً لتحسُّن البيئة التشغيلية ممثّلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها العديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة”.

وتابع: “خلال الربع الأول، حققنا، مزيداً من التقدم في جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. فبرنامج تحسين محفظة الأعمال الذي تنفذه الشركة يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة.

وتجلّى ذلك في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أميركي) هي صفقة خطوط أنابيب النفط التي أعلنّا عنها مطلع الربع الثاني”.

وأضاف: “من جانبٍ آخر، يحمل برنامج (شريك) في المملكة آفاقاً واعدة لإطلاق العنان أمام فرص جديدة في السوق المحلية ستُسهم، في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها.

وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثيرٌ إيجابيٌ على تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة”.

وبحسب البيان، فقد بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 81.4 مليار ريال سعودي (21.7 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بـ 62.5 مليار ريال سعودي (16.7 مليار دولار أميركي) في الربع الأول من عام 2020.

ويُعزى ذلك لوجود سوقٍ قوية للنفط الخام، وارتفاع هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، ويقابله بشكلٍ جزئي انخفاض الإنتاج.

وحققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت 99.3 مليار ريال سعودي (26.5 مليار دولار أميركي).

وتدفقات نقدية حرة، بلغت 68.5 مليار ريال سعودي (18.3 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من هذا العام. في حين بلغ حجم النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول 30.8 مليار ريال سعودي (8.2 مليار دولار أميركي).