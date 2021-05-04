الصحة المصرية: 62 وفاة و1078 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الصحة المصرية، 62 حالة وفاة جديدة بالفيروس، بالاضافة الى 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 13531، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 230713.

فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس كورونا 172774، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وكثَّف الأمن المصري من تواجده في محيط الحدائق والمتنزهات العامة في جميع المحافظات المصرية، للإشراف على تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري القاضي بمنع مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووجهت وزارة الداخلية سيارات الشرطة خلال الاحتفال بإجازة شم النسيم، مرفقة بقوة أمنية إلى الميادين العامة، وأمام المتنزهات، لمنع أى تجمعات أو احتفالات.

بالإضافة إلى انتشار رجال المرور بالشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين، ومنع حدوث ازدحام مروري، بحسب المصري اليوم.

انتشار الأمن المصري تكثف في محيط المنشآت الحيوية، مثل السفارات والمتحف المصرى بميدان التحرير ومبنى ماسبيرو بكورنيش النيل، وميدان نهضة مصر وتم إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة.

وأيضاً شهدت القاهرة انتشار رجال الأمن المصري أمام الحدائق والمتنزهات لتنفيذ قرار المحافظ، اللواء خالد عبد العال.

وكان قد ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، وناقش معهم مستجدات الوضع الوبائي في مصر.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص في الوقت الراهن بعد ان شهدت مصر تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد الإصابات.

ومن أهم ما تم التشديد عليه هو منع إقامة الاحتفالات والفعاليات الجماهيرية في الوقت الجحالي وطلب من الوزارات والجهات المعنية متابعة الالتزام به.

كما وجه مدبولي المعنيين للتعامل بحزم مع المراكز التجارية والمقاهي التي لا تلتزم بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إغلاقها بشكل فوري.

وفي السياق كان قد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أنه من أجل التنظيم للعطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، فقد تقرر أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة عطلة رسمية.

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