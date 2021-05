مركز الفلك الدولي يحدد اول أيام عيد الفطر المبارك

حدد مركز الفلك الدولي أن 13 مايو الجاري سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، وأوضح المركز أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل الماضي، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

و قال محمد شوكت عودة، مدير المركز، حول الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري:” إن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو”.

وأضاف: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا، فيما رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في معظم قارة إفريقيا، وفي وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في معظم الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وتابع عودة: “من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي، نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء في هذه المناطق بالعين المجردة”.

وأكمل:“وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 12 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

سلطنة عمان تمنع إقامة صلاة العيد

وفي السياق، أصدرت سلطنة عمان، قرارا يتم بموجبة منع إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وجاء في قرارات اللجنة العليا المكلفة في سلطنة عمان، في إطار مواجهة جائحة كورونا، أولا:”استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة، للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة”.

