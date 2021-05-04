الفنان ياسر جلال: فخور بشقيقي رامز ولن أظهر في برنامجه

أعرب الفنان المصري، ياسر جلال، عن فخره بشقيقه رامز جلال، الذي يقدم برامج الكاميرا الخفية التي يعرض في كل دول العالم لكن بطريقته الخاصة.

وأكد ياسر جلالخلال لقائه مع إذاعة “الراديو 9090″ :” إن رامز أصبح نجما عالميا بسبب برامج المقالب التي قدمها خلال السنوات الماضية.

وأوضح ياسر: أن رامز حقق نجاحات على مستوى العالم، بدليل أن وسائل الإعلام الألمانية والأمريكية تعد تقاريرا عنه بشكل دائم”، داعيا له بالنجاح والتوفيق.

وأكد ياسر أنه لن يظهر مع شقيقه لأنه لا يحب البرامج التلفزيونية، خاصة التي يحصل فيها الضيف على مبلغ مالي مقابل ظهوره، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا ويبدأ الفنان المصري ياسر جلال تصوير مسلسل “الديب” بعد موسم عيد الفطر القادم، والمسلسل من إخراج أحمد نادر جلال وسيتم عرضه إلكترونيًا عبر منصة “watch it”

مسلسل “الديب” بطولة ياسر جلال تتلخص مجمل أحداثه في 8 حلقات، وهو المسلسل الذي يأخذ طابع بوليسي، حيث يتعرض البطل للكثير من المواقف والأحداث المتداخلة في إطار تشويقي، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وخلال الموسم الرمضاني الحالي يقدم ياسر جلال دور البطولة في مسلسل “ضل راجل” رفقة كوكبة من النجوم على رأسهم نور اللبنانية، ومحمود عبد الغني ونرمين الفقي.

وفرغ الممثل المصري ياسر جلال من تصوير مسلسله ضل راجل فجر الأحد الماضي، حيث جمعته آخر المشاهد مع نور اللبنانية ورنا رئيس وباقي أفراد العمل.

ويعمل مخرج مسلسل ضل راجل على مونتاج الحلقات بالتزامن مع عرضه حاليًا على قناة الحياة المصرية، حيث تتسلم الحلقات الجهة المنتجة وهي شركة سينرجي.

وتواصلت أحداث مسلسل ضل راجل، حيث شهد الحلقة الماضية عرض سعيد المحامي (عصام السقا) ابن المعلم، المساعدة على جلال، حتى يرجع حق شهد قانونيًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويؤدي هذا التصرف إلى دخول الشك في نفس الأم هدى (نرمين الفقي) التي تدخل غرفة ابنتها الصغرى (سارة) فجأة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج “تيك توك” التي وصفتها بقلة الأدب.

وتحدث المفاجأة حينما يتصل الضابط محمود عبد الغني بياسر جلال ويطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة حالًا، فيجد الطبيبة نور اللبنانية متواجدة هي الأخرى.

ويخبر محمود عبد الغني، ياسر جلال، بأن الشاب الذي قابلة هو سليم وليس عادل كما قال له.

تجدر الإشارة أن مسلسل ضل راجل يعرض يوميًا على قناة الحياة المصرية عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة

The post الفنان ياسر جلال: فخور بشقيقي رامز ولن أظهر في برنامجه appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ